Светофоры в Екатеринбурге отрегулируют ради трамвая в Верхнюю Пышму

За месяц после старта по маршруту перевезли более 100 тыс. пассажиров, по просьбе людей было скорректировано расписание. Сейчас власти думают над тем, как увеличить скорость движения.

За месяц работы нового межмуниципального трамвайного маршрута перевезено 116,7 тыс. пассажиров. Вопрос того, как сделать перевозки «Верхняя Пышма – Екатеринбург» более удобными для пассажиров, обсудили на прошедшей неделе на совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Глава ведомства Василий Старков подчеркнул:

Наша задача в том, чтобы сделать первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут комфортным для максимального числа пассажиров. Обеспечить ритмичное и бесперебойное курсирование подвижного состава между городами. Тем более, что этот трамвай уже занял свое место в суточной маятниковой миграции между городами и хорошо зарекомендовал себя у верхнепышминцев и екатеринбуржцев.

За время работы маршрута по просьбам пассажиров уже было скорректировано расписание, в пиковые часы рейсов стало больше. Возможно, в скором времени увеличится скорость движения трамваев на маршруте, за счет регулировки светофоров по маршруту. Для того, чтобы жителям разных районов Верхней Пышмы было удобнее добираться до трамвайного кольца, планируется вдвое увеличить частоту курсирования «подвозного» автобуса №5.

Протяженность маршрута № 333 «Верхняя Пышма — Екатеринбург», составляет 8,6 километра, на пути следования 14 остановок, рейс был запущен 31 августа. Низкопольные трамваи «Львенок» могут перевозить до 155 человек за раз.

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Напомним, власти также планируют проложить трамвайную ветку в Солнечный. На интеграцию этого микрорайона в транспортную инфраструктуру города потратят 3 млрд руб. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Длина новой трамвайной ветки составит 1,7 км. Она соединит остановку «Мусоргского» и новую остановку в Солнечном (в районе ул. Чемпионов).

В настоящий момент ведется строительство трамвайной ветки в Академический. Чиновники уверены, что первый трамвай туда пустят к 300-летию Екатеринбурга (в 2023 г.). Стоимость строительства оценивается в 2,6 млрд руб. Часть суммы выделил федеральный бюджет в виде субсидии.