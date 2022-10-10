Замдиректора Белоярской АЭС арестован до 24 декабря

Его подозревают в получении взятки, никаких подробностей следствие не раскрывает. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 24 декабря заместителя генерального директора Белоярской атомной электростанции по общим вопросам Дениса Васькина. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн руб.

Как пишет ЕАН, ссылаясь на инсайдерскую информацию, инцидент произошел в конце июля. Сообщается, что в схеме был замешан ребенок Васькина, так топ-менеджер АЭС перестраховал себя. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Денис Васькин занял должность замдиректора Белоярской АЭС в декабре 2019 г., ранее он работал на Смоленской АЭС.

В пресс-службе УФСБ относительно дела дали такой комментарий:

Предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным в соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК Российской Федерации «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

Ранее DK.RU писал о задержании замминистра транспорта РФ, дело касается срыва сроков расширения БАМа и Транссиба.

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