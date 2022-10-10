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Замдиректора Белоярской АЭС арестован до 24 декабря

Замдиректора Белоярской АЭС арестован до 24 декабря
Иллюстрация: pixabay.com

Его подозревают в получении взятки, никаких подробностей следствие не раскрывает. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.

#СКАНДАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 24 декабря заместителя генерального директора Белоярской атомной электростанции по общим вопросам Дениса Васькина. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн руб.

Как пишет ЕАН, ссылаясь на инсайдерскую информацию, инцидент произошел в конце июля. Сообщается, что в схеме был замешан ребенок Васькина, так топ-менеджер АЭС перестраховал себя. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Денис Васькин занял должность замдиректора Белоярской АЭС в декабре 2019 г., ранее он работал на Смоленской АЭС.

В пресс-службе УФСБ относительно дела дали такой комментарий:

Предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным в соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК Российской Федерации «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

Ранее DK.RU писал о задержании замминистра транспорта РФ, дело касается срыва сроков расширения БАМа и Транссиба.

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Автор: Александра Клименко
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