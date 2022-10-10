Ракетные удары в центре Киева: российские военные ударили по всем крупным городам Украины

Эскалация последовала после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин накануне назвал терактом против критической инфраструктуры.

По состоянию на 11:00 мск в восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, часть областей обесточена, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре Киева и других городов страны, сообщает РБК. В Киеве горит ТЭЦ и осановлена работа метрополитена — он используется в качестве укрытия. Одна из бомб взорвалась на детской площадке. Кроме того, взрывы произошли и на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины, а рядом находится офис президента страны Зеленского. Власти Киева призвали жителей не покидать укрытий, продолжается тревога, есть погибшие и информация о новых взрывах.

Первые взрывы прогремели ночью, пострадала Харьковская область, в ходе обстрелов погиб один из чиновников администрации города. Пострадал объект энергетической инфраструктуры в Харькове. «Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды, соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

Главы Хмельницкой и Львовской областных администраций Сергей Гамалий и Максим Козицкий сообщили, что в их регионах работает ПВО. Козицкий также рассказал, что власти зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому пока горячая вода не подается.

Взрыв произошел и в Конотопе, во всех районах области перебои со светом, из-за этого возникли проблемы с водоснабжением, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, «в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры, есть раненые».

Украинская телевизионная служба новостей сообщает, что удары продолжаются, идет третья волна взрывов. На Киев было направлено 75 ракет, 42 из которых отбили системы ПВО. Кроме того, поступают данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове, пишут РИА Новости. Кроме того, СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе. В Киевской области фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.

Сервис NetBloks разместил в Twitter сообщение о сбоях в работе сети интернет по всей Украине. Самые большие проблемы — в Хмельницкой области, там интернет работает только на 33%. Укрэнерго предупредило о возможных перебоях с электропитанием. Все школы Украины переходят на дистанционное обучение до 14 октября, объявил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

«Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам, обстрелы украинских городов — месть за то, что происходило последние восемь лет — бомбёжки мирных людей и инфраструктуры ЛДНР:

А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему ещё и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада.

«А что такое, что с лицами укронацистов, когда по-русски не понимают. Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по-взрослому с теми, кто нас не услышал», — заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов:

Все, кто пресмыкался и молился на укрнацистов и неофашизм, вы сделали свой выбор. Теперь живите жизнью Донбасса и Херсонщины. Все, кто понимает нас, берегите себя — русские идут.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту: взорвался грузовик, загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Частично обрушились два пролета автомобильной части моста. По данным СК, погибли три человека. Было заведено уголовное дело по статье о теракте.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал исполнителями и заказчиками взрыва на мосту украинские спецслужбы. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал его, призвав к «прямому уничтожению террористов — криминального киевского режима».