Бизнес-клуб Игоря Рыбакова попросил правительство об отсрочке для предпринимателей

«Они обеспечивают конкурентоспособность экономики, создают рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений». Бизнес просит о новых отсрочках и квотах по числу призванных для каждой фирмы.

Бизнес-клуб российского предпринимателя, члена списка Forbes Игоря Рыбакова направил премьеру РФ Михаилу Мишустину письмо с призывом поддержать российских бизнесменов. В тексте письма сказано, что в Российской Федерации сейчас работают более 7 млн российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Они обеспечивают конкурентоспособность экономики государства, создают новые рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Как подчеркивается в письме, «мобилизация собственников компаний, руководителей, ключевых сотрудников, обеспечивающих основные технологические и производственные процессы, ставит бизнес перед существенными рисками сокращения деятельности. Снижение предпринимательской активности неизбежно скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на экономических показателях нашей страны».

Предусмотренные сейчас условия отсрочки от частичной мобилизации работников организаций оборонно-промышленного комплекса и организаций IТ-сектора не решают в полной мере задачу сохранения деятельности и развития российского предпринимательства.

Предприниматели предлагают предоставлять отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации независимо от отраслевой принадлежности и формы собственности физическим лицам-учредителям, а также участникам коммерческих организаций с долей не менее 5%, руководителям (генеральным директорам), главным бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств при условии, что компания осуществляет деятельность более 6 месяцев.

Именно эти люди являются движущей силой экономики, они генерируют идеи, вдохновляют сотрудников, отвечают за результат. Их призыв на воинскую службу может фактически парализовать работу компаний, привести к срыву контрактов, невозможности выполнения социальных обязательств.

Кроме того, премьер-министра просят рассмотреть возможность предоставления брони работникам компаний, имеющих трудовые отношения по состоянию на 1 сентября 2022 г., при условии осуществления деятельности компании более 6 месяцев, в следующих размерах:

не менее 30% от общего количества работников, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в случае если численность занятых компании составляет более 15 человек;

не менее 50 % от общего количества работников, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в случае если численность занятых в компании составляет менее 15 человек (включительно), а также в отношении компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий.

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DK.RU следит за тем, как проходит частичная мобилизация в России. Подробнее о том, как и кого призывают и к чему это приводит на местах.