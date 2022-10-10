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Территорию у ККТ «Космос» начали готовить к установке новой стелы

Эскиз стелы
Эскиз стелы. Иллюстрация: telegram-канал Алексея Орлова

На перекрестке ул. Царской и Николая Никонова появится стела «Город трудовой доблести», место для которой в городе не могли выбрать несколько лет. Работы должны завершиться к лету 2023 г.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В Екатеринбурге устанавливают забор у ККТ «Космос», на ул. Царской и Николая Никонова. Как пишет 66.RU, сейчас эта территория заасфальтирована, рядом расположены сквер и парковка.

В будущем там появится стела «Город трудовой доблести» — за размещение ее именно там ранее было отдано большинство голосов на сайте администрации.

Работы выполнит компания «Стройтэк», цена контракта 159,4 млн руб. Подготовительный этап должен быть завершен до 25 декабря, строительные работы — до 10 июня 2023 г.

Для того, чтобы установить у «Космоса» монумент, городская администрация перевела площадку на пересечении улиц Царской и Николая Никонова в зону Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий).

Напомним, решая вопрос, где разместить стелу, выбирали из нескольких площадок, в списке в том числе были Уралмаш, площадка у стадиона «Екатеринбург Арена», микрорайон Кольцово и набережная у Екатеринбургского цирка.

Изначально было решено, что стела появится на пересечении проспекта Космонавтов и Машиностроителей. Но в конце октября 2020 года бывший тогда мэром Александр Высокинский сообщил, что на этом месте планируется разместить целый мемориальный комплекс.

Как ранее писал DK.RU, статус «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2020 г. Рассматривались разные места установки стелы. Памятный знак предлагали возвести на ул. Малышева в районе Центральной гостиницы, но от идеи отказались. Позже озвучивали идею — установить стелу на Уралмаше в районе пр. Космонавтов.

Отметим, в Свердловской области помимо Екатеринбурга звание «Город трудовой доблести» присвоено Нижнему Тагилу. Стелу «Город трудовой доблести» там открыли в ходе празднования 300-летия города.

Автор: Александра Клименко
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