В новом центре Екатеринбурга на продажу выставили необычную квартиру

Застройщик «Парка Столиц» объявил акцию — квартиру с высокими потолками и отделкой «под чистовую» можно приобрести со скидкой в 1 млн руб. Предложение будет действовать ближайшие полтора месяца.

До 1 декабря квартиру №100 в доме «Милан» в ЖК «Парк Столиц» можно приобрести за 10,6 млн руб. вместо 11,6 млн. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика — компании «Атлас Девелопмент». Квартира уже готова и ждет новых хозяев — в помещениях выполнена отделка «под чистовую».

Квартира с видом на зеленый двор-парк находится на 18 этаже, ее площадь составляет 54,6 кв.м. Благодаря высоким 5-метровым потолкам в помещениях создается ощущение воздушности. Фишка квартиры — уютная терраса, где можно организовать лаундж-зону.

Жилая экосистема «Парк Столиц» — это современный квартал, уютно разместившийся рядом с главными дорожными артериями города — улицами Московская и Щорса. Будучи новым архитектурным акцентом Екатеринбурга, проект сочетает в себе изысканные и элегантные интерьеры с высокотехнологичными инженерными решениями. А концепция жилой экосистемы позволяет получить все необходимое для комфортной жизни, не выходя за территорию дома, — отметили в компании «Атлас Девелопмент».

Ранее DK.RU подробно рассказывал о жилой экосистеме «Парк Столиц». Как объясняла коммерческий директор компании Анастасия Стройкова, которая курирует реализацию этого проекта, жилая экосистема состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность.

В пешеходной галерее резидентов ждут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты. Обслуживание дома берет на себя сервисная служба «AtlasService», предоставляющая услуги клининга и администратора внутри комплекса, технических специалистов и многое другое. А безопасность на территории комплекса обеспечивают закрытый периметр, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также служба охраны.

Офис продаж:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169б/1;

+7 (343) 286-88-86

Застройщик: OOO «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АТЛАС ПАРК СТОЛИЦ 3»». Проектные декларации представлены на сайте Наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Финансирование осуществляется Банком ДОМ.РФ. Размещенная информация, фотографии, планировочные решения и рендеры носят исключительно информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой.

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