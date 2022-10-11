Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге сократился до нуля

Об этом заявил риелтор, специалист по коммерческой недвижимости, добавив, что это произошло сразу после 21 сентября. При этом в городе практически на каждом шагу объявления о сдаче помещений в аренду.

Спрос на аренду коммерческих помещений в Екатеринбурге сократился до нуля сразу после первого сентября. Об этом Е1.RU рассказал Илья Зайцев, риелтор, специалист по коммерческой недвижимости компании «Ориентир.Недвижимость».

Он добавил, что проблемы с арендой возникли на фоне объявления частичной мобилизации. По его словам, спрос на аренду сократился до нуля сразу после 21 сентября.

Это касается даже небольших помещений, ориентированных под сферу услуг, парикмахерские, например. Девочки, которые таким бизнесом занимаются, уже звонили собственникам, просили о снижении арендной ставки. У них нет потока клиентов вообще, — рассказал Илья Зайцев.

Эксперт подтвердил, что такая картина сейчас наблюдается во всех районах города, даже в тех местах, которые обычно считаются удачными для сдачи в аренду. По его мнению, из-за неясности, которая сложилась на рынке недвижимости, владельцы помещений, которые планировали выставлять их на продажу, решили взять паузу: они не понимают, будет ли сейчас спрос на это.

Екатеринбург буквально завесили вывесками с надписью «Аренда». Растяжки с номерами телефонов появились на магазинах, салонах красоты, косметологических клиниках и других объектах коммерческой недвижимости по всему городу. Владельцы бизнеса говорят, что из-за резкого снижения потока клиентов они оказались не в состоянии выплачивать арендные платежи.

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В первой половине 2022 г. вместо анонсированных 180 тыс. кв. м площадей в Екатеринбурге достроили лишь 63 тыс. кв. м. А существующие площади арендаторы пытаются сдать другим компаниям.