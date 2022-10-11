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Еще один миллиардер отказался от российского гражданства

Юрий Мильнер
Юрий Мильнер. Иллюстрация: ТАСС

Юрий Мильнер, основатель группы фондов DST Global, вместе с членами семьи получил гражданство Израиля. В России он не жил с 2014 г.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Миллиардер Юрий Мильнер рассказал, что он и члены его семьи минувшим летом завершили процесс выхода из российского гражданства. В своем аккаунте в Твиттер он написал, что уехал из страны вместе с родственниками еще в 2014 г., израильское гражданство есть у него с 1999 г.

Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства, — сообщил господин Мильнер на личной странице.

Юрий Мильнер занимает 15-е место в российском Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд.

Это уже третий миллиардер, который отказывается от гражданства РФ в последнее время. Летом Тимур Турлов, основатель Freedom, получил гражданство Казахстана после десяти лет проживания в этой стране. Паспорт Казахстана не допускает двойного гражданства. Помимо российского, Турлов отказался также от гражданства карибского государства Сент-Китс и Невис. В сентябре от паспорта России отказался Рубен Варданян. Родившийся в Ереване бизнесмен переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

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Напомним, в конце сентября стало известно, что гражданство РФ получил экс-сотрудник ЦРУ, скрывающийся от властей США, Эдвард Сноуден. Указ о предоставлении ему гражданства подписал Владимир Путин, после чего Сноуден заявил, что «немного стабильности» положительно повлияет на жизнь его семьи.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим расставаться с нашими сыновьями», — написал он в своем Twitter, добавив, что провел «два года в ожидании и почти десять лет в изгнании».

Автор: Александра Клименко
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