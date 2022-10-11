«Гортранс» снова скатился в предбанкротное состояние

На совещании с профсоюзами в мэрии один из водителей поднял вопрос о проблемах предприятия: нехватка водителей, кондукторов, сокращение подвижного состава — все это следствие финансовых проблем.

«Гортранс» находится в предбанкротном состоянии, при этом муниципальные контракты на регулярные перевозки не индексируются и изначально вообще занижены в разы. Предприятию необходимо вовремя платить зарплату, налоги, производить ремонт подвижного состава, рельсовых путей, контактных сетей, оплачивать электроэнергию и прочее. Но эти расходы не включены в полном объеме в стоимость контракта. Об этом на совещании в мэрии, на котором чиновники администрации встретились с представителями профсоюзных организаций, сообщил водитель автобуса и член профкома Гортранса Дмитрий Зенков.

Сегодня на нашем предприятии не хватает 788 водителей (это в целом по водителям трамвая, троллейбуса, автобуса) и 1124 кондукторов. Основным фактором кадрового дефицита является низкий уровень оплаты труда. Чтобы водителю заработать на уровне средней зарплаты в Свердловской области (это на секундочку 52800 руб.), водителю необходимо отработать сверхурочными 30–40 часов, это значит, что он будет со своей семьей дома максимум один день в неделю. На работу водитель выходит недостаточно отдохнувший, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, — заявил он, цитата по Е1.RU.

Речь водителя на совещании слушал и. о. замглавы Екатеринбурга Алексей Прядеин. Он сказал, что ситуация в Гортрансе будет обсуждаться на специальном совещании с мэром.

Долги «Гортранса», являющегося монополистом в сфере общественных перевозок, могут достигать полумиллиарда рублей, рассказал источник URA.RU, близкий к руководству «Гортранса».

Напомним, что к началу текущего года ситуация на предприятие была крайне тяжелая. Общая сумма долгов МУПа составляла 594 млн руб. Ожидаемый убыток предприятия за минувший год — более 460 млн руб., прогнозируемый на текущий год — 550 млн.

Но в мае 2022 г. было заявлено, что «Гортранс» сократил свои долги в 11 раз благодаря повышению платы за проезд в с января 2022 г. Мэрия увеличила стоимость проезда на 4 руб., хотя перевозчик ждал куда более заметного роста цен.

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Отметим, что Свердловский арбитраж уже удовлетворил несколько исков по взысканию долгов с перевозчика от других заявителей. Так, 15 июня с «Гортранса» взыскали более 7,6 млн руб. долгов за поставку теплоносителей, 9 июня у предприятия отсудили чуть более 4,7 млн руб. по оплате за поставку комплектующих для автотранспорта. Предприятие находится в сложном финансовом положении уже не первый год.