Чтобы обеспечить Екатеринбург сигналами оповещения, нужно 10 лет и 100 млн руб.

Для охвата территории города средствами передачи сигнала об опасности нужно установить 160 электросирен и 24 уличных пункта оповещения — с учетом строительства новых районов.

Все микрорайоны города планируется обеспечить сиренами и пунктами оповещения к 2035 г. По предварительным расчетам, на это потребуется более 111 млн руб., исходя из актуальных цен.

Для этого потребуется 160 новых электросирен и 24 уличных пункта оповещения. Об этом на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы рассказал председатель Комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин, сообщает 66.RU.

С целью поэтапной установки сирен разработан комплексный план по приобретению и их установке за счет средств бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области до 2035 г. Мы идем и действуем в соответствии с разработанным планом, — пояснил Клюжин.

Система функционирует на базе АПК «Гриффон» и аппаратуры оповещения П-164. Последняя считается устаревшей, поэтому перед городом стоит цель поэтапно перевести все электросирены на АПК «Гриффон».

В 2021 г. смонтировали и ввели в эксплуатацию с подключением к АПК 10 электросирен. В 2022 г. спланированы и реализуются мероприятия по модернизации конечных устройств на 14 объектах. Также запланирована покупка, установка и подключение к АПК еще восьми электросирен.

Кроме электросирен и уличных пунктов оповещения, для информирования жителей города об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации администрация Екатеринбурга ищет другие технические возможности. Например, информационные ресурсы администраций города и районов, системы оповещения в общественном транспорте, интерактивные модули с возможностью вывода видео и аудио с пульта оперативного дежурного, автомобили с установленными громкоговорящими устройствами, перехват телевизионного вещания и радиоэфира, рассылка СМС.

Кроме того, в этом году изготовили и раздали 50 тыс. листовок, которые были посвящены тому, что нужно делать, если сработает сирена.

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В Екатеринбурге сейчас есть более 900 бомбоубежищ. По расчетам администрации города, их хватит для укрытия всех горожан, в том числе и сотрудников важнейших предприятий и учреждений.