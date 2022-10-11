Торговые сети распродают последнее: в России ожидается дефицит виски и рома

Dewars и Jack Daniel's, ром Bacardi и ликер Baileys: магазины распродают остатки, а параллельный импорт крепких напитков пока не согласован. Еще до Нового года полки опустеют.

Россияне готовятся встретить Новый год без привычных крепких алкогольных напитков, пишут Ведомости. В магазинах заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniel's и Grants, почти исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы. К декабрю 2022 г. в торговых сетях может возникнуть дефицит иностранного алкоголя — сейчас магазины распродают остатки, а параллельный импорт крепких напитков пока не согласован.

Дефицит импортного алкоголя может привести к общему снижению продаж в магазинах, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В ассоциацию входят X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Азбука вкуса», «Дикси» и другие крупные игроки:

Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции. Какая-то часть спроса может сместиться в другие категории, но есть серьезный риск, что потребитель будет пытаться искать алкоголь в теневых каналах продаж, не найдя привычный напиток на полке магазина. Розница заинтересована в удовлетворении спроса, а также в продаже покупателям легального продукта.

В сентябре Минпромторг предложил включить алкогольные напитки в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Глава ведомства Денис Мантуров призвал решить этот вопрос до конца сентября, чтобы торговые сети успели пополнить ассортимент «традиционными продуктами» до новогодних праздников. Однако до сих пор окончательного решения о параллельном импорте алкоголя принято не было. Как рассказывал DK.RU, в Минфине России сочли, что расширение параллельного импорта на алкоголь способствует росту оборота контрафактной продукции. Свое мнение финансовое ведомство направило в правительство России.

В Росалкогольрегулировании газете заявили, что с января по сентябрь на 12,3% вырос объем российского производства алкоголя, поэтому «отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов».