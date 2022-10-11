Ельцин Центр не смог оспорить многомиллионный долг за обслуживание здания в пандемию

УК «Центр» не приняла предложение от его собственников о снижении стоимости услуг на 90%, после чего они перестали подписывать акты приема работ. Суд встал на сторону УК. Решение вступило в силу.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с Ельцин Центра 18,5 млн руб. за обслуживание здания в марте-июле 2020 г., сообщает «Ъ-Урал».

Иск к ООО «Агора-центр» (Москва, вместе с фондом им. Б. Н. Ельцина являются сособственниками здания в Екатеринбурге) подавало ООО «Управляющая компания «Центр» (Екатеринбург).

В мае 2020 г. «Агора-центр», ссылаясь на пандемию и снижение доходов, попросило УК «Центр» снизить стоимость услуг по договорам на 90%. Получив отказ, «Агора-центр» перестал подписывать акты выполненных работ, мотивируя это тем, что сотрудники УК не отмечались в системе контроля и управления доступом в здание (СКУД).

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, представляющий интересы УК «Центр», отметил, что ранее к компании не было никаких претензий, все они связаны исключительно с тем, что УК «Центр» не приняла предложение о снижении стоимости услуг на 90%.

По его словам, данные СКУД не доказывают оказание услуг в меньшем объеме или их некачественное выполнение, а являются «формальным предлогом ответчика для неоплаты реально оказанных ему услуг».

Заключенные сторонами договоры являются абонентскими, поскольку вознаграждение за оказание услуг установлено в них в твердой сумме, независимо от количества отдельных действий, заходов в помещения, осмотров отдельных узлов и элементов оборудования, ремонтов узлов и т.п. Цель оказания этих услуг — нормальная работа всей инфраструктуры здания, а не формальное количество осмотров, — заключил он.

К тому же, добавил Речкин, база СКУД не содержит полного исчерпывающего перечня сотрудников ООО «УК Центр» и работников субподрядчиков. Это делает заведомо бессмысленным любую попытку проверить объем оказанных истцом услуг по базе СКУД, считает юрист.

Напомним, что иск к «Агора-центр» от УК «Центр» был удовлетворен еще в мае 2022 г. Компания-владелец Ельцин Центра не смогла оспорить это решение. Сегодня оно вступило в законную силу.

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