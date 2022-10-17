Свердловские магазины сети «Лента» прекратили продажу алкоголя

Ритейлер остался без лицензии. Продажа алкогольных напитков также приостановлена в магазинах торговой сети «Эконом» и в нескольких объектах общественного питания.

Лицензия свердловской «Ленты» (17 магазинов) на торговлю алкоголем приостановлена с 14 октября.

Выявлены грубые нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», — пояснили в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области (цитата по РБК).

Поводом для приостановки лицензии может стать продажа алкоголя без сопроводительных документов или без предупреждения об опасности его употребления, а также фальсификация сопроводительных документов.

Кроме того, продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговой сети «Эконом», а также в нескольких объектах общественного питания.

Напомним, что к декабрю в России ожидается дефицит крепкого алкоголя иностранного производства. Сейчас торговые сети распродают последние запасы виски брендов Aberfeldy, Dewars, Jack Daniel's и Grants, почти исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan, европейских марок коньяка и текилы. Параллельный импорт крепких напитков пока не согласован.

Как рассказывал DK.RU, в Минфине России сочли, что расширение параллельного импорта на алкоголь способствует росту оборота контрафактной продукции. Свое мнение финансовое ведомство направило в правительство России.