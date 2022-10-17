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Бренды уходят, а население экономит: российские ТЦ потеряли до 30% доходов

Бренды уходят, а население экономит: российские ТЦ потеряли до 30% доходов
Иллюстрация: РБК

Меньше всего пострадали торговые объекты, в которых не были представлены крупные западные бренды, а посетители совершают в основном ежедневные покупки.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Четверть российских торговых центров потеряли порядка 10% своих доходов от уровня февраля прошлого года. У 18 и 13% ТЦ арендный поток (доход от сдачи помещений в аренду, прим.ред.) уменьшился на 20 и 30% или ниже соответственно, сообщают Известия со ссылкой на опрос, проведенный Союзом торговых центров (СТЦ). В исследовании приняли участие более чем 500 управляющих и экспертов, входящих в Союз.

Такие результаты связаны с ухудшением геополитической ситуации и усилением санкционной нагрузки, объясняет вице-президент СТЦ Павел Люлин:

Это происходит на фоне приостановки деятельности западных торговых брендов в России, а также перехода населения в режим экономии.

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После небольшого периода ажиотажного спроса в торговых центрах посещаемость стала ниже уровня прошлого года в среднем до 10%, что тоже отражает новую картину мира для ритейла.

Обороты снизились у 56% ТЦ, отмечает эксперт:

Однако для четверти (26%) торговых центров обороты не изменились, а для 17% даже выросли относительно прошлого года. В основном это районные торговые центры и объекты шаговой доступности, в которых не было крупных западных брендов, а посетители делают в основном ежедневные покупки.

Картина изменения доходов торговых центров неоднородна и зависит от многих факторов — формата, расположения и управления, резюмировал Люлин.

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Автор: Андрей Широков
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