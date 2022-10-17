Главы МИД Евросоюза создают трибунал для высшего политического руководства России

Министры трех республик считают, что создание специального трибунала дополнило бы роль МУС, который преследует лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии приняли совместное заявление, в котором призвали Европейский союз создать специальный трибунал для привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности. В заявлении, опубликованном на сайте МИД Литвы 16 октября, говорится, что трибунал потребуется для привлечения к ответственности за «преступление агрессии»:

Основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии.

Министры трех республик считают, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МУС), «поскольку они играют ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Украине», передает Рамблер со ссылкой на газету «Взгляд».

Ранее на DK.RU: Госдолг Украины могут списать за счет арестованных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму $315 млрд.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, целью начавшейся 24 февраля СВО «является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Вместе с тем показатели уехавших из России бьют рекорды. По данным DK.RU, с 21 сентября только в Казахстан выехало уже более 100 тыс. российских граждан.