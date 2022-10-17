Минэкономразвития РФ: рубль будет падать до 2025 г., но инфляция существенно замедлится

Максим Решетников, глава ведомства, рассказал, как будет расти ВВП страны и за счет чего инфляция окажется в запланированных рамках 4% в год. Это вполне реально, считает министр.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что курс рубля будет постепенно снижаться, к 2025 г. курс будет примерно 72 руб. за доллар. К концу 2022 г. курс оставит до 68 руб./долл.

При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, и он будет на 10–15% крепче, чем в среднем за предыдущую пятилетку, — отметил министр.

Рост ВВП в 2024 и 2025 гг. Решетников прогнозирует за счет увеличения спроса, к которому, в свою очередь, приведет рост зарплат. По словам главы Минэкономразвития, инфляция по итогам 2022 г. составит 12,4%, в 2023 г. показатель составит 5,5% с выходом на целевой уровень инфляции в 4% к 2024 г.

Это существенно ниже пикового уровня, — указал Решетников. — Напомню, в апреле у нас в годовом выражении было ускорение инфляции до 17,8%.

ВВП в 2022 г., как и ожидается, сократится на 2,9%, в 2023 г. снижение составит всего 0,8% «из-за эффекта высокой базы первого квартала 2022 года, а также снижения чистого экспорта». В 2024–2025 гг. ВВП будет расти на 2,6% в год. Основным драйвером роста Решетников называет внутренний спрос, потребительский и инвестиционный.

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Потребительский спрос, считает министр, будет расти за счет роста доходов населения. В Минэке уверены, что реальные денежные доходы россиян восстановятся уже в 2023 г. Средний рост реальных заработных плат в 2023–2025 гг. ожидается на уровне 2,8% «как за счет дальнейшего роста производительности труда, так и за счет сохранения высокого спроса на кадры». Безработица в стране в ближайшие годы будет находиться на уровне около 4%.

В начале октября Всемирный банк опубликовал доклад, в котором сказано, что экономика РФ в 2022 г. сократится на 4,5%, в 2023-м — на 3,5%, а в 2024-м вырастет на 1,6%. Решетников считает этот прогноз излишне консервативным.

Курс доллара и евро по отношению к рублю активно снижался минувшим летом. Это происходило за счет роста экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. В последние недели российская валюта слабеет по отношению к валютам США и ЕС.

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