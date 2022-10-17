В Екатеринбурге встретятся пять тысяч бизнесменов из Турции и России

Свердловская область договорилась с Турцией о проведении бизнес-экспо в 2023 году. Мероприятие должно помочь компаниям в поиске партнеров и продвижении товаров на рынках двух стран.

Один из крупнейших организаторов выставок Турецкой Республики компания Nobel Expo, Корпорация развития Среднего Урала и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» подписали трехстороннее соглашение о проведении российско-турецкого бизнес-экспо в 2023 г.

Ожидается, что в выставке примут участие порядка пяти тысяч бизнесменов из двух стран, в том числе представители производственных предприятий в сфере машиностроения, деревообработки, легкой промышленности и строительства. Цель мероприятия — поиск партнеров для бизнеса, продвижение компаний и их продукции на рынках Турции и России, а также развитие совместных проектов.

Уверен, что кооперация между предпринимателями Свердловской области и Турецкой Республики в приоритетных для региона сферах будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области, — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора КРСУ Игорь Визгин.

Ранее Минпромторг РФ назвал страну-партнера «Иннопром-2023»: это Беларусь. Выставка пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля. Предполагается, что на ней будут представлены технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов и других направлений промышленности.

Напомним, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился начать строительство газового хаба во Фракии. С соответствующим предложением к нему обратился Владимир Путин.

Наше Министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут свою работу по этому вопросу, представят ее [результаты] нам, и потом мы сделаем этот шаг. Ждать нельзя, — сказал Эрдоган.

Дружба с Россией оборачивается практической выгодой для стран, поддерживающих ее внешнюю политику. За лояльность Турция вслед за Венгрией предложила на три года отсрочить платежи за газ.