В спальном районе Екатеринбурга открывается итальянский ресторан с детской комнатой

В конце недели свои двери распахнет ресторан-бистро «Лео» на ул. Уральская. Гостям обещают вкусную и качественную еду, средний чек в 800 руб. и детскую комнату, не имеющую аналогов в городе.

В субботу, 22 октября, в Екатеринбурге откроется новый семейный ресторан-бистро итальянской кухни «Лео». Автор проекта ресторатор и шеф-повар Евгений Урюпин, ранее открывший в городе Мясной дом «Дирк», китайское бистро Jang Su, японское бистро Fugu, азиатский ресторан Dong Po. Шеф-пицайоло заведения стал Леонардо Трапполони.

Идея открытия итальянского ресторана была давно и как только появилась возможность, она реализовалась довольно быстро, я очень люблю кухню Италии и у меня много друзей — итальянских шеф-поваров, которые согласились помочь мне в реализации проекта, — рассказал Евгений Урюпин.

Бистро откроется в Пионерском микрорайоне, на ул. Уральская, 75. По словам ресторатора, концепция заведения сложилась именно благодаря тому, что оно находится в спальном районе.

Мы уверены, что гости из других районов также будут приезжать к нам в ресторан, потому что мы обещаем, что будет не только вкусно, потому что будем готовить все по оригинальным итальянским рецептам от носителей вкуса, но и красиво, современно. Средний чек будет 800 рублей.

В ресторане-бистро к Новому году откроется детская комната, которая, по словам организаторов, не имеет аналогов в городе. Также в «Лео» еженедельно будут проводить мастер-классы и детские программы.

Также в ресторане будет работать лавка продуктов, где можно будет купить вино, хлеб, сыр, колбасные изделия, произведенные силами поваров «Лео».

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