Банк требует признать банкротом экс-владельца ТРЦ «Алатырь»

Размер исковых требований составляет 3,9 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — проценты по основному долгу. В деле фигурирует Райффайзенбанк и екатеринбургский застройщик.

Газпромбанк обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о банкротстве «Компании "Амбер"», владевшей ранее ТРЦ «Алатырь». В 2013 г. она взяла в Газпромбанке кредит на 2,5 млрд руб., чтобы погасить обязательства перед Райффайзенбанком. Он кредитовал ее под строительство ТРЦ.

Сейчас ТРЦ «Алатырь» находится под управлением компании, связанной с Газпромбанком.

«Ъ-Урал» сообщает, что до ноября 2020 г. «Компанию "Амбер"» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании "Амбер"».

Сейчас ТРЦ «Алатырь» управляет ООО «Астерия». С сентября 2020 г. этой компанией владеет закрытый комбинированный паевой инвестфонд «Газпромбанк-Персей».

В 2021 г. чистый убыток «Компании "Амбер"» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.

Когда необходимость в юрлице отпала, чтобы не продолжать генерировать расходы, оно подлежит ликвидации. В рамках данной процедуры о ликвидации уведомляются кредиторы, требования которых погашаются за счет имущества. Это законная схема прекращения деятельности юрлица», — комментирует старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит обоснованность заявления Газпромбанка о банкротстве «Компании "Амбер"» 17 ноября.

По словам Артема Комсюкова, если суд убедится, что заявление является обоснованным, и о реализации схемы по контролируемому банкротству речи не идет, будет начата процедура несостоятельности в упрощенном порядке — сразу с конкурсного производства.

Напомним, что по итогам за 9 месяцев 2022 г. Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса: 204 корпоративных банкротства (плюс 19,0% к аналогичному периоду 2021 г.), 7912 судебных банкротств граждан (плюс 41,5%) и 205 внесудебных банкротств граждан.

Ранее DK.RU сообщил, что ушли с молотка здания и земли комплекса «Ювелиры Урала», принадлежащие экс-депутату Госдумы РФ Валерию Язеву, признанному банкротом. Недвижимость планировали продать за 273,6 млн руб., но ценовое предложение победителя торгов оказалось почти на 108 млн руб. меньше.