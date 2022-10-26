Срочная релокация. Компании России, пытаясь спастись, массово регистрируются в ОАЭ

Выход на рынок Эмиратов сейчас не один из путей развития для компаний, а порой единственная возможность сохранить бизнес. Но и в ОАЭ крупнейшие банки уже не рады россиянам. Что происходит?

Российские компании активно регистрируют бизнес в Арабских Эмиратах. С конца февраля до конца сентября второе юрлицо в ОАЭ открыли 700 российских предприятий, это в семь раз больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в «Деловой России». Данные подтвердили в Торгово-промышленной палате.

Второе юрлицо компаниям необходимо не только для сохранения отношений с «недружественными странами», сейчас российскому бизнесу все сложнее открывать счета и в «дружественных» и нейтральных государствах, констатируют эксперты.

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов рассказал, что в ОАЭ регистрируются по большей части предприятия малого и среднего бизнеса, но есть в числе «переехавших» компаний и крупные корпорации. В Торгово-промышленной палате России рассказали, что филиалы в ОАЭ регистрируют в основном IT-компании.

Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Константин Вольф пояснил, что из-за санкций США и ЕС юрлица России практически не могут поддерживать кооперационные цепочки с компаниями Запада, а представительства и счета за рубежом позволяют бизнесменам продолжать финансовое сообщение с европейскими странами и бесперебойно работать в РФ.

Максим Загорнов подчеркивает: выход на рынок Эмиратов сейчас не один из путей развития для компаний, а порой единственная возможность сохранить бизнес. Но процесс регистрации фирмы в ОАЭ становится все сложнее: проверки проводят тщательнее, сроки открытия юрлица заметно растягиваются.

Также, рассказал Загорнов, у компаний из России появляется все больше проблем с открытием счетов в банках ОАЭ из-за давления Запада. По его словам, чем крупнее банк (например, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank), тем сложнее открыть в нем счет бизнесмену с российским паспортом. В кредитных организациях с английскими или американскими корнями это практически невозможно. В ТПП подтверждают, что работать с банками дружественных и нейтральных стран россиянам становится все сложнее. Генконсул РФ Игорь Сагитов заявлял, что компании из РФ сталкиваются с банковскими сложностями в Гонконге.

Ситуация может стать еще сложнее с весны 2023 г., с 1 марта 2023 г. ОАЭ меняет критерии получения налогового резидентства. Согласно новым законам, филиалы компаний из других стран, прошедшие регистрацию в Эмиратах, не будут считаться налоговыми резидентами страны. По словам советника юридической компании BGP Litigation Дениса Шушина, сейчас резидентство в ОАЭ позволяет россиянам открывать банковские и брокерские счета вне Эмиратов, а также спокойно вести бизнес в США и ЕС, но принятые законы могут усложнить предпринимательскую деятельность для всех иностранцев, включая граждан РФ.

Саржана Бардуева, эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School, поясняет, что российские компании имеют многолетние отношения с контрагентами из ЕС, США, Китая, Гонконга, Сингапура и ОАЭ. И, если они хотят продолжать сотрудничество, бизнесу необходимо нужно менять юрисдикцию, чтобы элементарно иметь возможность расплатиться. Самое надежное решение — регистрация предприятия в юрисдикциях дружественных стран, говорит эксперт, так как европейские бизнесмены охотнее подписывают договор с компаниями не из России, при этом большинство закрывают глаза на конечных бенефициаров компаний.

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