Мобилизованным бизнесменам дадут пять дней на передачу дел и отсрочку на выплату налогов

Власти России определились с тем, на что имеют право и что должны делать попавшие под мобилизацию бизнесмены. Им будут доступны кредитные каникулы и отсрочки по другим обязательным платежам.

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер для российской экономики в условиях мобилизации. Согласно ему, попавшим под мобилизацию бизнесменам дадут отсрочку по уплате налогов, страховых платежей и других обязательных выплат, предоставят кредитные каникулы. Также у этой категории призванных будет несколько дней на оформление доверенностей и отсрочка по предоставлению отчетностей.

Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц, — сказал Михаил Мишустин.

Проект федерального закона, который позволит гражданам, подлежащим мобилизации, оставаться собственниками бизнеса, разработают Минюст и Минобороны. Пока военнослужащие не могут заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц.

После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. Эта мера особенно нужна индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий, — пояснили в правительстве.

Закон о предоставлении бизнесменам права на кредитные каникулы будут разрабатывать Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП. Если компания не сможет выполнять взятые на себя обязательства по контрактам из-за мобилизации владельца, допускается пересмотр условий договоров, а также списание неустоек.

Также к призванным представителям бизнеса не будут применять штрафные санкции, их не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков. Речь идет обо всех контрактах, которые будут заключены до конца 2023 г.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Согласно данным Минобороны, будут призваны 300 000 человек, отобранных по особым критериям, включая возраст, наличие боевого опыта и военное звание.

Как писал РБК, ведущие деловые объединения Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и государственная Корпорация МСП попросили Мишустина дать отсрочку 30–50% работников любых компаний, независимо от отрасли. Представители бизнеса считают предоставление броней только для работников ИТ-компаний и оборонных предприятий недостаточным для «сохранения деятельности и развития российского предпринимательства».

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