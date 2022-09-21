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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Иллюстрация: labirint42.ru

Частичная мобилизация начнется уже сегодня, 21 сентября. Призыву подлежат граждане без права на отсрочку, служившие ранее и имеющие определенные военно-учетные специальности.

#ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России во время прямого эфира на 1 канале, который начался сегодня в 9.00 мск:

Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик [ЛНР и ДНР], а также ВГА [военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей] обратились к России с просьбой поддержать референдумы. Мы сделаем все, чтобы обезопасить их. То решение, которое примут там люди, мы поддержим. 

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Призыву будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Указ о частичной мобилизации предусматривает также дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

Также Владимир Путин намекнул на возможность применения Россией ядерного вооружения:

НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами.

19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.

Напомним, 20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу, где появились такие понятия, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время», и новые уголовные сроки. Так, вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии. Отказ от мобилизации карается несколькими годами лишения свободы. 

Автор: Андрей Широков
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