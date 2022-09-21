«Всеобщей мобилизации не будет». Но понятие ввели в УК. Что это значит?

Госдума одобрила ввод в УК РФ ряда понятий, связанных с военными действиями. Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут отвечать за дезертирство наравне с контрактниками.

Вчера Госдума одобрила пакет поправок в Уголовный кодекс РФ. Так, в кодексе появятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», пишет РБК. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. Совет Федерации рассмотрит его уже сегодня, 21 сентября, он внесен в повестку заседания верхней палаты.

Кроме того, вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

Также меняются термины в некоторых пунктах УК. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63 УК). Юрист Павел Чиков пояснил:

В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. В статье 63 УК приведены обстоятельства, которые считаются отягчающими. В пункте «л» в действующей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

В то же время призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже, от двух суток до 10 лет колонии в зависимости от статьи.

При этом за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). За нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу может грозить срок до десяти лет, а за отказ или уклонение лица подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.

Мобилизацию могут объявлять как до введения военного положения, так и при его введении. Она может быть общей или частичной. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку. Поводом для введения военного положения являются вторжение иностранного государства на территорию России, оккупация любой ее части. А также бомбардировка иностранными вооруженными силами территории России, блокада портов или берегов России, нападение вооруженных сил иностранного государства на ВС России вне зависимости от места их дислокации. Действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против России, засылка иностранным государством вооруженных банд, групп, иррегулярных сил и наемников для осуществления агрессии против России.

О том, что ждет в ближайшее время приграничные с Украиной территории, рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (соавтор поправок в УК РФ):

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Видите ли, это хоть и специальная, но все-таки военная операция. Поэтому я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам. Там нужно защищать наших мирных граждан, надо применять специальные меры вооружения — той же противовоздушной обороне. Безусловно, это будет накладывать определенные сложности, которые можно максимально эффективно решать только в условиях военного положения. Самый близкий аналог — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях. На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить.

Сообщения о мобилизации и предложения о ее необходимости для проведения специальной военной операции неоднократно опровергались Кремлем и Минобороны. Еще в июле Минобороны подчеркивало, что к проведению военной операции на Украине привлекается только часть Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопросы журналистов о том, хватает ли сейчас у России военных для ведения спецоперации и нет ли планов всеобщей мобилизации заявил, что мобилизация в России не планируется.

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров призвал глав регионов России начать «самомобилизацию», не дожидаясь, пока Кремль объявит военное положение.

19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.