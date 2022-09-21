Шойгу: У нас огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о порядке мобилизации и потерях РФ. Также в материале: Кто попадает под частичную мобилизацию и кого призовут в первую волну? Зачем принимались поправки в УК?

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу во время своего выступления на канале Вести24, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине:

Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны.

В первый призыв попадают 300 тыс. человек — это те, кто служил, кто имеет боевой опыт, военно-учетную специальность, которая необходима в войсках. О призыве студентов речи не идет, как и тех, кто служит по призыву.

«Боевые действия на Украине идут непросто, временами очень непросто. Но мы задачи выполняем», — добавил министр. И отметил, что у России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек:

Сейчас мы привлекаем 1,1% от общего мобилизационного ресурса. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км. Естественно то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация.

Кто попадает под частичную мобилизацию Мобилизации подлежат военнообязанные россияне почти любой возрастной категории — матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет. Младшие офицеры пребывают в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга, полковники, капитаны первого ранга — до 65 лет, высшие офицеры — до 70 лет. Военнослужащие запаса делятся по возрастной категории на три разряда. В зависимости от разряда осуществляется очередность призыва при мобилизации. Указом, опубликованном сегодня на сайте Кремля, определяется порядок мобилизации: «Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, в том числе по уровню денежного содержания. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения по возрасту, по состоянию здоровья или по решению суда». Также в документе говорится о праве на отсрочку: Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации. Интересно, что седьмой пункт указа закрыт для широкой аудитории, на нем стоит гриф «предназначен для служебного использования». Поправки в УК: подробности Накануне депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу, где появились такие понятия, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Изменения вносятся в пункт «л» ст. 63 УК (обстоятельства, отягчающие наказание). Сейчас такими обстоятельствами считаются чрезвычайное положение, стихийное или иное общественное бедствие, а также массовые беспорядки и условия вооруженного конфликта или военных действий. Поправки добавляют к ним «период мобилизации и военного положения», а также «военное время». Теперь при совершении преступлений по ряду статей наказание будет строже. Ужесточается наказание за оставление части или неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК): самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы (в иных обстоятельствах — до одного года); от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трех; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет. Такой же ответственности в условиях вооруженного конфликта будут привлекать за отказ от участия в военных или боевых действиях. Теперь за отказ от участия в боевых действиях предлагают давать от двух до трех лет колонии, а если он повлек тяжкие последствия — от трех до десяти лет. Появятся новые статьи «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. При этом, если военнослужащий «принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений», он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Потери России на Украине

Шойгу также объявил о потерях в рядах вооруженных сил РФ: на сегодня, по официальным данным, 5937 военнослужащих российской армии погибли на Украине.

Потери ВСУ превышают 100 тыс. человек: 61 тыс. погибшими и 49 тыс. ранеными. Это значимые потери, учитывая, что численность армии мы оценивали в 200 тыс. Именно поэтому там идет четвертая волна мобилизации. Отлов идет от пляжей до вокзалов, — заключил министр.

Как сообщал DK.RU, президент Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию в России.

19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.