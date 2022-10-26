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Gallina Blanca превратилась в филиал «Доширака» за 1 млрд руб.

Gallina Blanca превратилась в филиал «Доширака» за 1 млрд руб.
Иллюстрация: mc.bk55.ru

Российский бизнес испанской GBFoods рассматривали для приобретения и другие компании, однако выиграл корейский холдинг HYSG Group, владеющий производством напитков, морепродуктов и лапши «Доширак».

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Российская компания ЗАО «Юроп Фудс ГБ», российская «дочка» испанской GBFoods, была продана южнокорейскому холдингу HYSG Group. Под брендом Gallina Blanca «Юроп Фудс ГБ» в России производит бульонные кубики и приправы, смеси для приготовления первых и вторых блюд, супы мгновенного приготовления и макаронные изделия. Cделка состоялась 25 октября. Генеральным директором производителя Gallina Blanca указан Рю Тэджун, пишет РБК

HYSG Group входит в холдинг HY Group, который производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Компания владеет правами на любимый россиянами бренд «Доширак». Стоимость сделки с «Юроп Фудс ГБ» может находиться в диапазоне от 1 млрд до 1,5 млрд руб, считают эксперты.

«Юроп Фудс ГБ» зарегистрирована в городе Бор Нижегородской области. Ее прибыль за 2020 г. составила более 109,5 млн руб., выручка — более 1,6 млрд руб. В конце декабря 2021 г. стало известно, что ЗАО «Юроп Фудс ГБ» продавало производство непальской CG Foods, входящей в конгломерат CG Corp. (Chaudhary Group). Тогда сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако сделка с Chaudhary Group была отменена в конце февраля, причины отмены сделки испанские владельцы компании не раскрывали.

Испанцы GBFoods заявили о своем желании покинуть российский рынок весной 2022 г. — вслед за многими другими иностранными компаниями, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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