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За оставшиеся активы IKEA в России бьются несколько компаний

За оставшиеся активы IKEA в России бьются несколько компаний
Иллюстрация: ТАСС

«Просмотры окружены тайной тайн. Делегации очень быстро проходят по цехам»: шведская компания ведёт переговоры о продаже российского бизнеса и начинает показывать своё производство.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Шведская компания IKEA ведёт переговоры о продаже российского бизнеса и начинает показывать производство потенциальным покупателям. Как стало известно порталу РБК, в переговорах по покупке российских активов IKEA участвуют шесть компаний. Источник в IKEA, Александр Илларионов из Профсоюза работников лесных отраслей, сообщает, что просмотры проводятся чуть ли не тайно:

Просмотры окружены тайной тайн. Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают. Кто это именно — неизвестно. По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, включая карельские номера. 

Таким образом, сотрудникам удалось выяснить, что интерес к активам проявляет лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК «Система». Представители Segezha Group уже посетили заводы IKEA в рамках процедуры due diligence, сообщил источник издания. По словам другого собеседника, в переговорах о сделке также участвуют группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

Летом основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков выражал заинтересованность в покупке фабрик по производству мебели IKEA. Однако компания тогда не участвовала в переговорах.

Напомним, в марте IKEA приостановила работу своих магазинов и заводов в России. Бренд провёл онлайн-распродажу товарных остатков и объявил, что продавать активы будет только с возможностью выкупа. В октябре IKEA уволила 10 тыс. работников в стране, а с ТРЦ МЕГА сняли знаменитые желтые вывески. Ранее DK.RU рассказывал об опросе, в котором россияне назвали шведский концерн любимым брендом.

Автор: Андрей Широков
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