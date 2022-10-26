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Путин продлил запрет на вывоз из России оборудования до конца 2023 г.

Владимир Путин
Владимир Путин. Иллюстрация: ТАСС

Ответ на принятые против России в феврале и марте этого года санкции изначально действовал до 31 декабря 2022 г., но президент продлил его минимум на год.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до конца 2023 г. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент внес изменения в указ от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, из России ограничен вывоз определенных видов товаров во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии.

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К вывозу запрещены более 200 наименований, включая технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику и электрическую аппаратуру, железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Указ стал ответом на первые пакеты санкций, введенные против России после 24 февраля, начала военной спецоперации России в Украине. 

Сейчас Россия страна с самым большим числом наложенных на нее санкций в мире. О том, какие ограничения и как накладывали на Россию до и после 24 февраля  в подборке DK.RU.

Автор: Александра Клименко
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