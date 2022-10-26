Бюджет Екатеринбурга в 2023 г.: дефицит — 1,7 млрд, смета на юбилей — 1 млрд

Администрация Екатеринбурга сформировала проект бюджета города на следующий год с учетом «оптимистично-консервативного» прогноза развития экономики. Запущенные инвестпроекты власти обещают продолжить.

По прогнозу городских властей, в 2023 г. доходная часть бюджета Екатеринбурга увеличится на 1,8 млрд руб., расходы — на 2 млрд руб. Дефицит бюджета составит около 1,7 млрд руб.

Сейчас мы оптимистично-консервативно настроены, у нас положительные прогнозы. Может, не такие большие, как было в предыдущие годы. Но наша экономика позволяет нам планировать дополнительные доходы и расходы. Все инвестиционные проекты, которые мы начали в 2022 г., будут продолжены в следующем, — сказал вице-мэр Андрей Корюков.

Он отметил, что пока показатели бюджета сверстаны без учета межбюджетных трансфертов из областной и федеральной казны. Речь может идти о 29 млрд руб. — это 55% городской казны.

Андрей Корюков сообщил, что на празднование 300-летия Екатеринбурга будет потрачено ок. 1 млрд руб. Для сравнения: в 2022 г. праздничные мероприятия обошлись городу в 27 млн руб., в 2021-м — менее чем в 25 млн, в 2020-м — в 14 млн, в 2019-м — около 30 млн, в 2018-м — 31 млн. руб.

По словам вице-мэра, в смету на празднование заложены траты на проведение студенческих соревнований, которые Екатеринбург примет вместо Универсиады.

Подготовка к 300-летию и к международным играм университетских команд идет в полном объеме. Все сроки выдерживаются, ни одного объекта мы не потеряли и тот прогноз, который сегодня есть по доходной части субъекта Российской Федерации и города Екатеринбурга, дает нам основание сказать, что все объекты будут построены в срок все мероприятия 300-летия пройдут. Еще раз. Около 1 миллиарда рублей [составит итоговый объем] инвестиций в объекты города, — пояснил вице-мэр.

Окончательные параметры муниципального бюджета станут известны после 15 ноября.

Ранее начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал о деталях празднования 300-летия города. Будут костюмированные шествия и маскарады, будут организованы реконструкции исторических событий и несколько гастрономических мероприятий.