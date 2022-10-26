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Магазины Mexx снова открылись в России

Магазины Mexx снова открылись в России
Иллюстрация: kupit-v-internet-magazine.ru

Сеть обуви и одежды из Нидерландов Mexx вернулась в Россию с новой коллекцией. В 2014 г. магазины не смогли расплатиться с поставщиками и объявили о банкротстве. С тех пор многое изменилось.

#КАМБЭК#НОВОСТИ

Нидерландская торговая марка Mexx вернулась в Россию, сообщает издание «Моменты» со ссылкой на представителей компании BNS Group, которой принадлежит бренд. Марка начала выпускать не только одежду, но и обувь.

В 2014 г. компания испытывала трудности и даже объявляла себя банкротом, так как не могла рассчитаться с поставщиками, но в 2015 г. смогла найти выход из кризисной ситуации и возобновила работу:

Легендарный Mexx cнова с нами. Mexx широко известен как бренд, теперь наша задача — повысить узнаваемость этого бренда. В зависимости от рынка, на который мы выходим, мы разрабатываем подробный план по продвижению. У бренда большой потенциал. RNF — это компания с большим успехом на обувном рынке от сегмента low-price до средних и премиальных брендов. Когда мы купили бренд 4 года назад, мы хотели развиваться постепенно, шаг за шагом. Коллекция одежды уже была состоявшимся этапом. Стремительный успех должен был начаться с обувной линейки. Не только потому, что мы испытываем сильную привязанность к обуви, но и потому, что мы видим возможности на растущем рынке обуви в целом. Мы хотим восстановить бренд Mexx как единое целое, а не отдельно по продуктовым направлениям.

Одни из первых магазинов уже открылись в Москве и Новосибирске. Безусловными бестселлерами Mexx сейчас являются кроссовки и ботинки. Помимо Mexx, BNS Group владеет брендами одежды Hugo, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger и др.

Накануне об открытии объявила ZARA, сообщал DK.RU. Под руководством бизнесмена из Ливана сеть переименовали в магазины «Новая мода».

Автор: Андрей Широков
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