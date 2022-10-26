Пенсионный фонд РФ не укладывается в бюджет. Что предложили эксперты?

Сегодня Пенсионный фонд не учитывает прохождение военной службы в рамках мобилизации в страховой стаж и не готов к росту расходов на выплату пенсий по инвалидности. Нужны срочные меры.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара предложили создать резервный фонд пенсионной системы, чтобы сохранить выплаты пожилым гражданам в случае форс-мажоров. Проект бюджета объединенного Социального фонда на 2023–2025 гг. не содержит оценку влияния частичной мобилизации на доходы и расходы, однако вклад этого фактора может привести к снижению доходов Пенсионного фонда России (ПФР) в 2022 г. Это, в свою очередь, уменьшит остатки средств бюджета ПФР на конец текущего года, пишет РБК.

Кроме того, придется нарастить межбюджетный трансферт на возмещение расходов ПФР по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (времени прохождения военной службы в рамках мобилизации). Военные действия также могут привести к росту расходов на выплату пенсий по инвалидности, полагают эксперты:

В текущих условиях следовало бы произвести несколько изменений, чтобы повысить прозрачность пенсионной системы и защитить ее от воздействия неблагоприятных внешних факторов. В России было бы целесообразно создать резервный фонд пенсионной системы, четко регламентировать расчет стоимости пенсионных баллов и объема федеральных трансфертов во внебюджетные фонды, а также сократить число льгот по страховым взносам, говорится в проекте.

В качестве необходимых изменений эксперты предложили увердить методику расчета бюджетного трансферта и определения стоимости одного пенсионного коэффициента. Эти методики должны исходить из предпосылки о страховом характере системы обязательного пенсионного страхования, при которой доходы от страховых взносов полностью покрывают расходы. Трансферт на выплату пенсий из федерального бюджета сильно зависит от стоимости пенсионного коэффициента, но с 2015 г. этот расчет — во многом довольно «договорная» система, сказал старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок:

Правительство должно было выпустить методику расчета пенсионного коэффициента и трансферта, но не сделало этого, хотя такой шаг обеспечил бы понятность определения основных параметров пенсионной системы для всех заинтересованных сторон. Основная идея — в том, чтобы фонд был целевым и расходовался именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров, кризисов, резкого снижения поступления страховых взносов. Фонд национального благосостояния, который является основным инструментом накопления «на черный день» сегодня слишком сложно «распечатывать», а если это делается, то средства могут идти на различные проекты. В неблагоприятных экономических условиях целесообразно зарезервировать часть средств конкретно на пенсии в отдельном фонде, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение обязательств государства

Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может быть меньше индекса роста потребительских цен за год. С 1 июля 2022 г. он составляет 118,09 руб. В 2023 г. суммарный трансферт из федерального бюджета Соцфонду достигнет 5,08 трлн руб. — на 34,5% больше, чем в 2022-м, получат ПФР и Фонд социального страхования (ФСС), следует из проекта его бюджета. К 2025 г. его объем вырастет до 5,56 трлн руб. Таким образом, средняя пенсия к 2026 г. опустится ниже 30% средней зарплаты.

Как в октябре рассказывал DK.RU, Росстат впервые раскрыл цифры распределения доходов по 10-процентным группам населения. По итогам второго квартала 2022 г. на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 30% денежных доходов населения страны (19,4 трлн руб.). У 10% беднейших граждан всего 2% от общих доходов.