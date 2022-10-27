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На Среднем Урале построят еще один завод по производству сжиженного газа

На Среднем Урале построят еще один завод по производству сжиженного газа
Иллюстрация: ru.freepik.com

Он появится на территории Сысертского ГО не ранее 2027 г. Строительство СПГ-завода в Нижнем Тагиле, которое было намечено в 2022 г., пока откладывается.

#ЭНЕРГЕТИКА#НОВОСТИ

«Газпром трансгаз Екатеринбург» построит комплекс по малотоннажному производству сжиженного природного газа в Сысертском ГО. Как рассказал журналистам гендиректор компании Алексей Крюков, новое технологическое решение необходимо для повышения темпов догазификации.

По его словам, в настоящий момент от жителей района поступает большое количество запросов на подключение к газу, но людям отказывают. Существующая в Сысертском ГО газораспределительная станция — дефицитная, ее планируют реконструировать и поставить там комплекс по производству СПГ. Как пишет ТАСС, мини-завод планируют построить не ранее  2027 г.

Вместе с тем, в компании прокомментировали планы по строительству завода по производству СПГ в Нижнем Тагиле. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект могут составить 1 млрд руб., а строительство завершится в 2022 г. Как пишет «Интерфакс», сроки реализации проекта будут скорректированы. Проблемы возникли из-за того, что из России ушли производители иностранного оборудования — их продукцию будут менять на отечественную.

В настоящий момент в Свердловской области комплексы по производству сжиженного природного газа действуют в Екатеринбурге и Первоуральске. За счет СПГ в регионе решают проблемы газификации удаленных и труднодоступных территорий. Пилотный проект по альтернативной газификации в 2015 г. уже реализовали в Староуткинске, который находится в десятках километров от ближайшего магистрального газопровода. Газ привозят в муниципалитет в сжиженном состоянии, перерабатывают его и подают по трубам по потребителя. Региональные власти планировали масштабировать опыт и на другие территории области.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в ТОП регионов по темпам социальной газификации. Программа заработала в здесь в октябре 2021 г. Предполагается, что к 2030 г. доступ к сетевому природному газу должны иметь 90% жилых домов. 

Автор: Елизавета Порошина
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