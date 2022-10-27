Свердловские власти в 2023 г. готовятся снизить расходы и увеличить дефицит бюджета

Правительство региона готовится передать в региональное Заксобрание проект закона о бюджете на 2023 г. Дефицит бюджета составит 16 млрд руб. — это на 30% больше, чем в 2022 г.

Доходы бюджета Свердловской области в 2023 г. прогнозируются на уровне 343 млрд руб., расходы — 359 млрд руб. Проект бюджета с такими параметрами будет передан региональным правительством в Законодательное собрание.

По сравнению с показателями текущего года, власти запланировали снижение доходной, расходной части и рост дефицита бюджета. По итогам 2022 г. доходы бюджета области должны составить 369 млрд руб., расходы — 380 млрд руб.

В ходе рассмотрения в региональном парламенте показатели могут быть скорректированы.

Как пояснил глава минфина Александр Старков, при подготовке бюджета власти опирались на консервативный вариант экономического прогноза.

В правительстве области пообещали, что социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены. На «социалку» — образование, здравоохранение, культуру, соцполитику — заложен 241 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что свой проект бюджета на следующий год сформировала администрация Екатеринбурга. Он составлялся с учетом «оптимистично-консервативного сценария». По прогнозу городских властей, в 2023 г. доходная часть бюджета Екатеринбурга увеличится на 1,8 млрд руб., расходы — на 2 млрд руб. Дефицит бюджета составит около 1,7 млрд руб.