В микрорайоне Солнечный начали строить трамвайное кольцо

Новая трамвайная ветка соединит конечную остановку в районе ул. Чемпионов с уже существующей остановкой «Мусоргского». Первый этап работ завершат в 2024 г.

В Екатеринбурге стартовал первый этап строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный. На площадке, где появится трамвайное кольцо, строители отсыпают землю для строительства путей и остановки, а также устраивают фундамент под опоры контактной сети. Общая площадь трамвайного кольца составит около 15 тыс. кв. м.



Как рассказали Е1 в пресс-службе компании-застройщика «Форум-групп», который выступает мастер-девелопером района, укладывать рельсы начнут после того, как будут завершены все земляные работы на протяжении трамвайной линии и будет построен мост через реку Патрушиху. Рельсы обещают уложить по технологии бесстыкового пути, чтобы движение трамваев было бесшумным.

Ранее DK.RU писал, что длина новой трамвайной ветки составит 1,7 км. Она соединит остановку «Мусоргского» и новую остановку в Солнечном (в районе ул. Чемпионов). Таким образом, район вольется в существующую трамвайную сеть Екатеринбурга. Линия будет полностью обособлена от автомобильного движения.

Стоимость проекта превысит 3 млрд. руб. Он будет финансироваться за счет инфраструктурных кредитов.

Ранее в Екатеринбурге запустили трамвай в Верхнюю Пышму. Первым пассажиром нового маршрут стал губернатор. За месяц после старта по маршруту перевезли более 100 тыс. пассажиров, по просьбе людей было скорректировано расписание. Сейчас власти думают над тем, как увеличить скорость движения.