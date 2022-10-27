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Рост нагрузки на бизнес: для юрлиц в России повысят налог на воду

Рост нагрузки на бизнес: для юрлиц в России повысят налог на воду
Иллюстрация: РИА Новости

Из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов власти намерены пойти на повышение налоговой нагрузки, из-за новых сборов положение компаний существенно ухудшится.

#НОВОСТИ

Минприроды предложило увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза, а в 2025-м — на 7,5 млрд. Корректировка ставки увеличит доходы федерального бюджета в 2024 г. на 6,5 млрд руб. Деньги пойдут на строительство инженерной защиты в городах и селах России. Соответствующие постановления уже отправлены в органы власти:

Деньги за пользование водой идут исключительно на экологические и противопаводковые мероприятия. С каждым годом нагрузка увеличивается, так как из-за глобального изменения климата растут число и сила наводнений и паводков.

В «Русгидро» заявили, что такое решение обернется ростом тарифов и другими экономическими последствиями как для населения, так и для промышленных предприятий. Повышение налоговой нагрузки, на которое российские власти намерены пойти в следующем году из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов, может дать обратный эффект и стать значительным риском для будущего страны. В «Русгидро» заявили, что такое решение обернется ростом тарифов и другими экономическими последствиями как для населения, так и для промышленных предприятий.

В отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) грядущее увеличение фискальной нагрузки воспринимается строго негативно. По мнению организации, положение компаний из-за новых сборов существенно ухудшится, из-за чего они будут не в состоянии выплатить налоги и начнут сворачивать бизнес, то есть государство получит меньше. В частности, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет к росту цен на отдельные товары топливно-энергетического комплекса. Из-за этого вырастут расходы промышленных потребителей, и бюджет недополучит доходы от них.

Отдельно увеличение НДПИ и экспортной пошлины ставит под вопрос выплаты дивидендов и инвестиции в новые проекты, например, в строительство инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то его долю в федеральном бюджете предполагается повысить в два раза — с 0,5 до 1 процента.

В октябре Минфин придумал новый налог, это акцизный сбор — дополнительный налог введут для производителей напитков с сахаром, за каждый литр производитель должен заплатить акциз — 7 руб., рассказал DK.RU. Платить придется за напитки, в которых сахара много — больше 5 г (примерно чайная ложка) на 100 мл. Соки, нектары, морсы, квас, сиропы и фитнес-смеси акцизом облагаться не будут.

Автор: Андрей Широков
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