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#БумБатл: в России собирают бумагу для вторичной переработки

#БумБатл: в России собирают бумагу для вторичной переработки
Иллюстрация: РБК

На территории России в год образуется примерно 8 млн тонн макулатуры, из них почти 7 могут быть переработаны. Россельхозбанк предлагает россиянам увеличить свой доход за счет макулатуры.

#НОВОСТИ

Правительство РФ предложило россиянам увеличить свой доход за счет более вдумчивого сбора макулатуры, пишет Газета.ру. По данным Россельхозбанка, на территории России в год образуется примерно 8 млн тонн макулатуры, из них 7 млн тонн — пригодны к переработке. Сейчас собирают и отправляют на переработку порядка 4,5 млн тонн. Потенциальный суммарный доход россиян от сдачи макулатуры мог бы составить около 40 млрд руб. ежегодно.

Во второй половине августа сообщалось, что правительство России решило ввести квоты на экспорт бумаги и картона размером 30 тыс. тонн. В сентябре во всех российских регионах стартовала крупнейшая в стране акция по сбору макулатуры #БумБатл. В мероприятии приняли участие детские сады, школы, колледжи и вузы, а также компании. Акция продлится по 15 ноября 2022 г.

История Андрея Лодкина уже известна читателям DK.RU. Поработав на производствах картонной упаковки в разных должностях, в 2017 г. он открыл свое предприятие. Бизнесмен рассказал о рынке вторичной переработки бумаги, о том, как расширять производство одноразовой картонной посуды в кризис и какую помощь предпринимателю сейчас реально могут оказать чиновники.

Автор: Андрей Широков
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