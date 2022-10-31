Ресторатор из Екатеринбурга запустила свою марку одежды
Свой бренд Евгения Левандовская решила назвать LEV`VEL. Коллекция уже отшивается. Продаваться одежда будет как с онлайн-магазине, так и офлайн.
Владелица заведений GOSTI, «Мистер Чанг», «Пряности» Евгения Левандовская заявила о том, что запускает собственную марку одежды. В бренде будет представлена как женская, так и мужская и детская одежда. Бренд будет называться LEV`VEL.
Порталу «Моменты» ресторатор сообщила, что коллекция одежды уже отшивается. Первое время она будет продаваться в онлайн-магазине, но позже будет доступна и офлайн.
Как уже писал DK.RU, весной Евгения Левандовская открыла в центре Екатеринбурга грузинское бистро GOSTI. В меню представлен полный ассортимент грузинских блюд, от хинкали до рыбы, есть даже грузинская пицца. Команду поваров перед открытием обучал шеф из Москвы.
В 2022 г. один из самых опытных рестораторов Екатеринбурга планирует открыть еще одно заведение — бар Beer & Tapas в ТРЦ «Гринвич».
Ранее DK.RU сообщил, что новая экономическая и социально-политическая реальность, наступившая после начала военной спецоперации на Украине, сказывается на ресторанном рынке.
Если новая цена на импорт станет абсолютной реальностью, из меню ресторанов могут временно уйти блюда, которые сформированы супердорогими ингредиентами. Ресторан — это не магазин, люди приходят туда не за конкретным продуктом, а за вкусом, атмосферой и настроением. Если что-то дорогое станет недоступным, мы временно это уберем, чтобы не шокировать гостей — пока оно снова не станет доступным. Мы проживали такие моменты уже несколько раз: в 1998-м, в 2008-2009, в 2014 г. Это не новости, это вполне нормально, — рассказал на пресс-конференции ресторатор Кирилл Шлаен.