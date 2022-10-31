Ресторатор из Екатеринбурга запустила свою марку одежды

Свой бренд Евгения Левандовская решила назвать LEV`VEL. Коллекция уже отшивается. Продаваться одежда будет как с онлайн-магазине, так и офлайн.

Владелица заведений GOSTI, «Мистер Чанг», «Пряности» Евгения Левандовская заявила о том, что запускает собственную марку одежды. В бренде будет представлена как женская, так и мужская и детская одежда. Бренд будет называться LEV`VEL.

Порталу «Моменты» ресторатор сообщила, что коллекция одежды уже отшивается. Первое время она будет продаваться в онлайн-магазине, но позже будет доступна и офлайн.

Как уже писал DK.RU, весной Евгения Левандовская открыла в центре Екатеринбурга грузинское бистро GOSTI. В меню представлен полный ассортимент грузинских блюд, от хинкали до рыбы, есть даже грузинская пицца. Команду поваров перед открытием обучал шеф из Москвы.

В 2022 г. один из самых опытных рестораторов Екатеринбурга планирует открыть еще одно заведение — бар Beer & Tapas в ТРЦ «Гринвич».

Ранее DK.RU сообщил, что новая экономическая и социально-политическая реальность, наступившая после начала военной спецоперации на Украине, сказывается на ресторанном рынке.