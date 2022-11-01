Игорь Володин предложил перенести выборы в 2023 году, чтобы сэкономить

«На выборы расходуется порядка 200 млн руб. И представляете, какая общая сумма будет по всей России», — сказал политик. Сэкономленные средства, по его мнению, можно пустить на развитие.

Видеообращение председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина было размещено на странице гордумы в «ВКонтакте» вечером 31 октября.

В нем политик допускает, что в 2023 г. можно отказаться от муниципальных выборов, причем, не только в Екатеринбурге, но и во всей стране.

Выборы в городскую думу являются элементом демократии, но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. На выборы расходуется порядка 200 миллионов рублей и представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономить деньги, направить на развитие городов, — говорится в видеообращении.

Напомним, что на прошлой неделе Администрация Екатеринбурга сформировала проект бюджета города на следующий год с учетом «оптимистично-консервативного» прогноза развития экономики. Он дефицитный (1,7 млрд руб.), в то же время смета на юбилей города — 1 млрд руб.

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