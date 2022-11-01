Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
61,42
60,96
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Потребуется вновь». Единороссы вносят в УК правки о сроках для уклонистов от мобилизации

«Потребуется вновь». Единороссы вносят в УК правки о сроках для уклонистов от мобилизации
Автор фото: Егор Алеев. Иллюстрация: ТАСС

До настоящего момента ст. 328 Уголовного кодекса предполагала наказание в виде штрафа, принудительных работ или заключения только для тех, кто уклоняется от службы в армии.

#ЗАКОНЫ#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

В Госдуму планируется внести законопроект о наказании для тех, кто уклоняется от мобилизации. Как пишут «Известия», в качестве наказания предполагается штраф размером до полумиллиона, принудительные работы или лишение свободы на пять лет. Сейчас соответствующая статья в УК касается только тех, кто уклоняется от срочного призыва в армию.

Газета ссылается на два источника в нижней палате парламента. Известно, что авторами законопроекта выступают главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов («Единая Россия»), руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), а также его заместители.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат «Единой России» Эрнест Валеев подтвердил, что документ готов к внесению.

Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали, — сказал он, отметив, что хотя частичная мобилизация завершена, это не гарантирует, что она не потребуется вновь.

Сейчас в ст. 328 УК прописаны меры для тех, кто уклоняется от службы в армии. Это штраф до 200 000 руб., принудительные работы на срок до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на срок до двух лет. О мобилизации в статье речи не идет.

Статью пытались применять в нынешней ситуации. Так, в октябре по ней возбудили дело против 32-летнего жителя Пензы, отказавшегося подписывать повестку в военкомат. Юрист Павел Чиков сообщал, что постановление о возбуждении дела было отменено через несколько дней: согласно разъяснениям Верховного суда, статья в Уголовном кодексе касается только тех, кто уклоняется именно от армии. Также ВС рекомендовал учитывать, что призыву в армию подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

Подробнее о том, как частичная мобилизация проходила в России и к каким последствиям в обществе и экономике она привела —- в подборке DK.RU.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноябряСрочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
  • Четвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданстваЧетвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
  • У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. ТатищеваУ администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
  • Мобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денегМобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.