«Потребуется вновь». Единороссы вносят в УК правки о сроках для уклонистов от мобилизации

До настоящего момента ст. 328 Уголовного кодекса предполагала наказание в виде штрафа, принудительных работ или заключения только для тех, кто уклоняется от службы в армии.

В Госдуму планируется внести законопроект о наказании для тех, кто уклоняется от мобилизации. Как пишут «Известия», в качестве наказания предполагается штраф размером до полумиллиона, принудительные работы или лишение свободы на пять лет. Сейчас соответствующая статья в УК касается только тех, кто уклоняется от срочного призыва в армию.

Газета ссылается на два источника в нижней палате парламента. Известно, что авторами законопроекта выступают главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов («Единая Россия»), руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), а также его заместители.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат «Единой России» Эрнест Валеев подтвердил, что документ готов к внесению.

Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали, — сказал он, отметив, что хотя частичная мобилизация завершена, это не гарантирует, что она не потребуется вновь.

Сейчас в ст. 328 УК прописаны меры для тех, кто уклоняется от службы в армии. Это штраф до 200 000 руб., принудительные работы на срок до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на срок до двух лет. О мобилизации в статье речи не идет.

Статью пытались применять в нынешней ситуации. Так, в октябре по ней возбудили дело против 32-летнего жителя Пензы, отказавшегося подписывать повестку в военкомат. Юрист Павел Чиков сообщал, что постановление о возбуждении дела было отменено через несколько дней: согласно разъяснениям Верховного суда, статья в Уголовном кодексе касается только тех, кто уклоняется именно от армии. Также ВС рекомендовал учитывать, что призыву в армию подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

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