Международными переводами в России займутся инкассаторы

На рынок выходит новая платежная система — «Астрасенд», оператором которой стал крупный игрок на рынке инкассации «Инкахран». Специализироваться компания будет только на международных транзакциях.

В России появилась новая платежная система для переводов денег за границу. Система «Астрасенд» будет проводить только трансграничные переводы, ее оператором стала компания «Инкахран», один из самых крупных игроков на рынке инкассации России.

На сайте Центробанка, зарегистрировавшего систему 31 октября, сказано:

«Инкахран» — один из крупнейших игроков на российском рынке инкассации. Согласно последней открытой отчетности за третий квартал 2021 года, 100% компании принадлежало Московскому кредитному банку.

«Астрасенд» будет работать как с переводами между физическими лицами, так и с деньгами, отправленными физлицами юрлицам и наоборот. Переводы будут проводиться в рублях и долларах, максимальная сумма — $5000, есть лимит на сумму перевода в день. Внутри России платежная система работать не будет.

Источник «Коммерсанта», комментируя появление «Астрасенда», отметил, что компания решила отказаться от переводов внутри страны из-за того, что конкурировать в этом со «Сбером» и СБП сложно, а переводы за рубеж сейчас пользуются большим спросом. К тому же после ухода из страны международных компаний «появилась возможность собрать команду качественных специалистов».

У «Астрасенд» уже есть соглашения о работе с рядом банков из стран ближнего зарубежья, в ноябре должен появиться список стран, с которыми система будет работать.

Сейчас крупнейшие игроки в сегменте международных переводов в России — «Золотая корона», «Контакт», «Юнистрим», свои проекты открывают и крупные банки, включая Сбербанк.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что новый проект, как и другие аналогичные, «балансирует между спросом на трансграничные трансакции и опасениями партнеров по поводу вторичных санкций».

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