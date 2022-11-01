ГИБДД намерена штрафовать водителей по новым стандартам

Теперь с декабря по февраль водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) под угрозой денежного штрафа будет запрещено ездить на летних покрышках.

МВД приводит ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза: вскоре ГИБДД намерена штрафовать водителей по новым правилам, пишет Коммерсантъ. Ведомство возобновило редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 г. Перечень является частью постановления правительства №1090, на него ссылается ст. 12.5 КоАП, содержащая санкции за управление авто с различными неисправностями — от перегоревших лампочек до неисправных тормозов.

Теперь с декабря по февраль водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом (июнь-август) запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства. Водители остальных типов грузовиков (N2, N3), а также автобусов (M2, М3), при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет. Для водителей автобусов массой от 5 тонн (категории М3) сделают исключение: если цепи невозможно установить в «связи с особенностями конструкции», их возить с собой необязательно. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Якутия, например, сможет продлить зимний сезон до октября-марта. За нарушение правила появятся соответствующие штрафы.

В новой редакции снимут запрет на установку на одну ось шин разных размеров или типов (летняя/зимняя, с разными рисунками протектора), теперь это будет разрешено для временной установки на автомобиль запаски. При этом в исследовании 2021 г. говорилось, что в 19,5% аварий виновна установка шин разных размеров, конструкций, моделей на одну ось, в 10,9% — несоответствие шины модели автомобиля, в 8,3% — износ рисунка протектора, в 3,4% — внешние повреждения шин (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд покрышки.

Автовладельцы порой ездят на летней резине «не от хорошей жизни», добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Возможные сложности могут возникнуть у автовладельцев при перемещениях между регионами, например, из Краснодара в Москву. Регионы получили право лишь увеличивать зимний период запрета езды на летней резине, тогда как ряд регионов, например, Краснодарский край или Адыгея, напротив, могли бы сократить его до одного месяца. Не думаю, что у инспекторов возникнут проблемы с определением сезонности шин, это видно невооруженным взглядом, летняя резина определяется по маркировке. Автовладельцы порой ездят на летней резине не от хорошей жизни: покрышки подорожали, ассортимент сокращается.

ГИБДД также намерена конкретизировать список неисправностей авто. Например, нельзя будет использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Речь идет об использовании (ксеноновых) и светодиодных ламп в фарах, оптика которых под это не проектировалась, их установка приводит к ослеплению встречного потока. Неработающая антиблокировочная система ABS будет также являться нарушением. Штрафом будет грозить и демонтаж штатного регулятора тормозных сил, который называют на водительском сленге «колдун».

Судьба нового перечня зависит от позиции рабочих групп Аналитического центра при правительстве РФ: они должны его согласовать или попросить доработать до 1 марта 2023 г. Ранее DK.RU рассказывал о том, что с 1 сентября в диагностической карте техосмотра автомобиля вместо 82 пунктов останется всего 55. Напомним, владельцам машин проходить проверку теперь нужно далеко не всегда.