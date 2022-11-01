Моральный вред за обыск разрешили компенсировать, не дожидаясь прекращения дела

Чувство унижения достоинства и ухудшение самочувствия может стать доказательством страданий, за которые вам будет полагаться моральная компенсация от правительства.

Судьи пришли к выводу, что люди, у которых проводили обыск, а также проживающие с ними имеют право на компенсацию морального вреда, сообщает РБК. Для этого не нужно ждать прекращения дела или оправдания, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения, гласит проект постановления пленума Верховного суда:

Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка.

Доказательствами моральных страданий могут быть ухудшение самочувствия, «эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина», чувство унижения достоинства. Компенсация морального вреда положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности. Оправдательного приговора при этом ждать не обязательно, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения, написано в проекте.

Размер компенсации морального вреда не может зависеть от размера материального вреда и других имущественных требований, иск по которым удовлетворен. Это связано с тем, что тяжесть причиненных человеку физических и нравственных страданий суд оценивает с учетом заслуживающих внимания фактических обстоятельств дела.

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