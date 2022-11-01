Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
61,42
60,96
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Моральный вред за обыск разрешили компенсировать, не дожидаясь прекращения дела

Моральный вред за обыск разрешили компенсировать, не дожидаясь прекращения дела
Иллюстрация: РБК

Чувство унижения достоинства и ухудшение самочувствия может стать доказательством страданий, за которые вам будет полагаться моральная компенсация от правительства.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Судьи пришли к выводу, что люди, у которых проводили обыск, а также проживающие с ними имеют право на компенсацию морального вреда, сообщает РБК. Для этого не нужно ждать прекращения дела или оправдания, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения, гласит проект постановления пленума Верховного суда:

Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка. 

Доказательствами моральных страданий могут быть ухудшение самочувствия, «эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина», чувство унижения достоинства. Компенсация морального вреда положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности. Оправдательного приговора при этом ждать не обязательно, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения, написано в проекте.

Размер компенсации морального вреда не может зависеть от размера материального вреда и других имущественных требований, иск по которым удовлетворен. Это связано с тем, что тяжесть причиненных человеку физических и нравственных страданий суд оценивает с учетом заслуживающих внимания фактических обстоятельств дела.

ФСИН России заявила, что сейчас изоляторы страны заполнены на 96%. Ранее правозащитники сообщали, что  в московских изоляторах серьезно превышен лимит наполнения, в одном только СИЗО-1 («Матросская тишина») находятся сотни «лишних» арестантов. Суд и следствие отправляют за решетку даже тех, кого раньше спокойно оставляли под домашним арестом, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноябряСрочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
  • Четвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданстваЧетвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
  • У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. ТатищеваУ администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
  • Мобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денегМобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.