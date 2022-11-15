Елена Хлыбова: «Мы проходим весь путь инвестора вместе с ним»

1,5 месяца назад правительство запустило новый стандарт. Его тестируют 12 тайных инвесторов, власти надеются получить объективную обратную связь. Что изменит новый стандарт?

В 2022г. Свердловская область вошла в состав пилотных регионов, где тестируется обновленный Региональный инвестиционный стандарт. Сам стандарт не нов для нашего региона. Данный документ впервые был введен в 2012 г. В 2021 г. он обновился, 1,5 месяца назад был запущен в работу. В Свердловской области работа по внедрению инвестиционного стандарта ведется под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

С 2012г. многого удалось достичь. Например, сокращения сроков подключения к инженерным сетям. Если в 2014 году среднее время на подключение к электросетям составляло 118 дней, то по итогам прошлого года этот показатель составил 80 дней. Чтобы упростить подключение бизнеса к ресурсным организациям, был запущен портал техприсоединения, который работает по принципу «единого окна».

Инвестсндарт в 2023г. будет внедряться по всей стране, в том числе с учетом опыта Свердловской области.

И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала, что в основе внедрения стандарта и его разработки лежит диалог бизнеса и власти. Она объяснила, как он выстраивается, что делается для инвесторов в регионе и что представляет собой обновленный Региональный инвестиционный стандарт.

Справка DK.RU Новый Региональный инвестиционный стандарт — это проект Министерства экономического развития РФ по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионах. Его основная задача — минимизировать затраты инвесторов на получение государственных услуг. Внедряется в 45 регионах РФ. В блоке правительства РФ эту работу курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В Свердловской области — губернатор Евгений Куйвашев. Стандарт состоит из шести элементов. На территории Свердловской области действует пять — инвестиционная декларация, АНО «Агентство по привлечению инвестиций», инвестиционный комитет, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил. Шестое — реестр инвестиционных проектов. Министерство экономического развития РФ еще не направило регионам требований по его внедрению.

Для чего нужен этот документ и как он внедряется?

— Региональный инвестиционный стандарт нужен для того, чтобы власти могли гарантировать инвесторам на территории регионов более легкое прохождение бизнес-процедур, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также выдачей разрешительных документов. Также он должен сократить временные затраты инвесторов на получение этих услуг.

Его цель, по сути, — снятие всех лишних издержек для бизнеса. Это самое главное. У пилотов очень важная миссия — отработать предложенные 11 алгоритмов в рамках свода инвестиционных правил и другие элементы Стандарта на своих территориях, изучить мнение бизнес-сообщества и помочь другим регионам, которые будут заниматься той же работой после ведения Стандарта на пилотных территориях.

Что представляет собой Региональный инвестиционный стандарт? Из чего он состоит?

— Стандарт состоит из шести направлений, в настоящее время в Свердловской области внедрено пять. Шестое — реестр инвестиционных проектов. Министерство экономического развития РФ еще не направило регионам требований по его внедрению.

Первый пункт инвестиционного стандарта — это инвестиционная декларация. По сути, она представляет собой декларирование ответственности органов власти перед бизнесом. Правительство Свердловской области принимает на себя инвестиционные обязательства:

неухудшение условий реализации проектов;

гарантия мер поддержки со стороны органов власти;

соблюдение всех алгоритмов по реализации проектов;

оперативное рассмотрение вопросов в случае возникновения спорных ситуаций.

Декларация позволит инициаторам проектов — как внутренним, так и внешним — понять особенности территории и принять решение об инвестировании именно в Свердловской области.

Второй пункт касается организации, которая может облегчить инвесторам решение вопросов, находящихся в ведении органов власти. Это Агентство по привлечению инвестиций, созданное в регионе в 2019 г. В настоящее время у него на сопровождении уже 50 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 43 млрд руб.

Третий пункт регламентирует создание и работу Инвестиционного комитета. По предыдущему стандарту у нас был создан инвестиционный совет в составе 71 человек. Большинство участников Инвестсовета представляли бизнес.

В настоящее время формат поменялся и Инвестиционный комитет представляет собой достаточно небольшой мобильный орган, который возглавляет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В состав совета входят уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх, все деловые общественные объединения, это так называемая большая четверка — региональное отделение Деловой России, территориальное отделение Опоры России, Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.

Кроме того, туда включены представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций в силу того, что в реализации этого стандарта сделана ставка на то, чтобы облегчить предпринимателям подключение ко всем инженерным сетям.

Четвертый пункт в Региональном инвестиционном стандарте — это свод инвестиционных правил и алгоритмов по их решению.

Свод инвестиционных правил — это оптимальный алгоритм действий («клиентский путь») инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории региона.

В рамках внедрения Инвестстандарта на территории Свердловской области разработаны и утверждены 11 алгоритмов действий инвестора по получению услуг, связанных с реализацией проекта: начиная от получения земельного участка, заканчивая вводом в эксплуатацию и регистрацией прав собственности.

Эти алгоритмы — ориентир для инвестора, который подробно показывает, какой шаг нужно совершить и сколько времени он займет. Для того чтобы облегчить первое знакомство с этим документом, по каждому из 11 алгоритмов сделана визуализация.

Пятый пункт стандарта представляет собой инвестиционную карту. Она в Свердловской области существует уже достаточно давно, с 2012 г., размещена на инвестиционном портале и активно используется инвесторами.

Инвестиционная карта — один из инструментов оценки инвестиционного потенциала региона. Здесь отражена информация о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах на территории региона, сведения об объектах транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, о природных ресурсах и многое другое.

В 2022 году АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» совместно с министерством инвестиций и развития Свердловской области с учетом рекомендаций Минэкономразвития России проводит работу по актуализации данных на карте.

Инвестиционный комитет уже начал работу? Что входит в его задачи? Чем он занимается или будет заниматься?

— Инвестиционный комитет в этом году собирался уже три раза и сейчас мы готовим новое заседание. Его задача — знакомиться с проблемами, которые есть у бизнеса, и оперативно предлагать пути решения.

Для примера — мы выносили на заседание инвестиционный проект «Твинблок», который реализуется на территории Сысертского городского округа, где одна из основных проблем — это земли, которые предполагается вовлечь в оборот в рамках инвестиционного проекта, точнее, то, что они относятся к федеральной собственности. По итогам — подготовлена «дорожная карта», совместно с федеральными коллегами начат процесс по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий.

Также через инвестиционный комитет у нас прошла компания «СПГ-Инжиниринг», которая занимается газоустановками для заправок автомобильного транспорта на территории муниципальных образований. В настоящее время реализация проекта начата на территории шести муниципальных образований. На инвестиционном комитете мы решали вопросы, связанные с выделением земельных участков в двух из них.

И еще дополнительно хочу сказать, что мы внедрили новацию, каких в других регионах нет — мы создали при инвестиционном комитете рабочую группу по досудебному урегулированию вопросов. Ее возглавила Елена Артюх.

Эта группа предполагает рассмотрение вопросов в интересах бизнеса в том случае, если можно решить вопрос в досудебной плоскости. Это для нас очень важно, потому что решение вопросов в суде предполагает потерю времени и других ресурсов для бизнеса.

В настоящее время в работе находится вопрос по инвестиционному проекту на территории Березовского городского округа. Инвестиционный комитет и рабочая группа широко используют медиативные практики и методы убеждения, изучают бизнес-преимущества, экономические выгоды для бизнеса и региона, погружаются в детали инвестиционного проекта, рассматривают вопросы по земельным участкам, по инженерной инфраструктуре, по кадрам. То есть занимаются всем, что волнует инвестора, и в чем мы можем оказать реальную помощь.

Какую функцию выполняет свод инвестиционных правил?

— Первое — это сокращение сроков: мы не просто описываем процедуру прохождения инстанций, а ищем резервы для сокращения времени. Второе — помощь малому и микро-бизнесу.

Инвесторами являются разные организации. Организации крупного и среднего бизнеса имеют в штате юристов, разработчиков, у них есть возможность пригласить кадастровых инженеров и обеспечить все экспертные функции при разработке и реализации инвестиционного проекта.

А есть организации другого рода — это малый и микро-бизнес. Они не могут себе позволить содержать большой штат помощников. В этом случае на помощь приходит Агентство по привлечению инвестиций, а информация о необходимых процедурах для успешной реализации инвестиционного проекта содержится в своде инвестиционных правил.

Как региональный инвестиционный стандарт совершенствует процедуру подключения к инженерным сетям?

— Наша задача сейчас — нанести на инвестиционную карту актуальную информацию по существующим инженерным сетям. Мы встретились со всеми ресурсоснабжающими организациями региона, детально проговорили, кто, когда, как предоставит нам эту информацию и с какой периодичностью она будет обновляться. Агентству по привлечению инвестиций поручено заключить соглашения с ресурсоснабжающими организациями.

В следующем году мы планируем совместить инструменты инвестиционной карты с ресурсом, который разработало и ввело Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, — seti.midural.ru. На этом портале можно подать заявку онлайн на технологическое присоединение по всем видам ресурсов. Таким образом, это можно будет сделать прямо с инвестиционной карты.

Кроме того, на инвестиционную карту нанесены территории ОЭЗ «Титановая долина», где планируется разместить информацию с указанием мер поддержки, которые инвестор получит; индустриальные парки; территории с особыми экономическими условиями. Кроме того, работаем с региональной энергетической комиссией Свердловской области и постепенно начали наносить информацию о тарифах, которые установлены на территории региона. Обработка этой информации также входит в стандарт.

Стандарт что-то меняет в нормативной базе?

— По итогам внедрения элементов Регионального инвестиционного стандарта, с учетом анализа сложившейся практики, планируется внесение изменений в законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне.

Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы по технологическому присоединению к инженерным сетям.

Планируется доработка алгоритмов действий инвестора по получению в аренду земельных участков, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

На рабочей группе в рамках реализации программы бережливого производства мы выявляем проблемы, в том числе на законодательном уровне, которые препятствуют сокращению сроков или процедур. Также рассматриваются варианты оптимизации процедур за счет продления до конца 2024 г. сроков применения особенностей осуществления градостроительной деятельности, установленных в целях повышения устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления (например, не требуется получение решения о подготовке документации по планировке территории, внесении изменений в такую документацию до 01.01.2023 г.).

По итогам подготовим пакет предложений по внесению изменений в федеральное законодательство.

Ранее в СМИ заявлялось, что бизнес будет принимать участие в разработке стандарта, как вы это реализуете?

— Конечно, нам нужно понимать, помогает ли наша работа бизнесу. Для нас очень важна обратная связь. На инвестиционном портале, где размещены все требования по инвестиционному стандарту, опубликован адрес электронной почты investor@egov66.ru, по которому каждый инвестор может сообщить, что, по его мнению, работает не так.

Обращаюсь к читательской аудитории: если в настоящее время вы получаете разрешение на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию, участвуете в получении земельного участка на торгах или без торгов, ознакомьтесь с алгоритмами, размещенными на Инвестиционном портале Свердловской области. Если организация, с которой вы взаимодействуете, не выдерживает сроки выдачи документов, прошу обращаться на адрес электронной почты investor@egov66.ru.

Но стоит отметить, что мы не только ждем писем, мы сами активно тестируем систему. Так, недавно мы обратились к бизнесу с тем, чтобы они негласно выступили экспертами введенных механизмов. 12 из них согласились быть тайными инвесторами. Сейчас они тестируют алгоритмы, и мы надеемся, что скоро получим обратную связь, которая позволит сделать еще более удобными различные процедуры.

По итогам планируем организовать обсуждение Регионального инвестиционного стандарта. Когда я в августе рассказывала бизнес-сообществу и деловым объединениям о Региональном инвестиционном стандарте, первый вопрос, который мне задали представители бизнес-сообществ, был следующий: «Скажите, пожалуйста, а это будет реализовываться для галочки или честно?».

Нет, не для галочки. Этот стандарт мы приняли очень близко к сердцу как возможность реального улучшения бизнес-среды, и если мы чего-то недоработали, нам важно это выяснить, выявить и наладить процесс таким образом, чтобы бизнесу было удобно.

Еще одна практика рабрты с бизнесом — проект «Сквозной поток инвестора». Мы привлекли экспертов, создали дополнительную рабочую группу. Это эксперты из «Росатома», которые имеют колоссальный опыт сокращения издержек по всем бизнес-процессам.

Мы взяли один из алгоритмов — ввод объекта в эксплуатацию. И вот этот алгоритм мы рабочей группой дополнительно отрабатываем и проходим весь путь как инвесторы — куда какой пакет документов подаем, что при этом слышим, отказывают ли нам, как с нами работают органы местного самоуправления, министерство строительства и развития инфраструктуры, министерство по управлению государственным имуществом и другие ведомства.

Есть ли какие-то заметные результаты вашей работы или о них еще рано говорить?

— Можно отметить два момента. Первый — это наша совместная работа с территориальным управлением Росреестра по Свердловской области. Полученный опыт позволил ускорить регистрацию прав на недвижимое имущество по федеральному с пяти до трех дней. Бизнес отмечает, что территориальное управление Росреестра по Свердловской области работает отлично.

Второе — Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области оптимизировал и ускорил процедуру установления соответствия построенного объекта требованиям, которые были изначально ему выданы, с 10 до 5 рабочих дней. Для ускорения процедур выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов заключения в электронном виде направляются в органы местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство. Инвесторы оценивают их работу также очень высоко.

У меня была встреча с компанией ООО «Айседора», Сысертский городской округ. И они подтвердили, что действительно Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выдал заключение за пять дней. Таким образом, региональный инвестиционный стандарт у нас уже действует.

Надо сказать, что Свердловская область к его внедрению была подготовлена хорошо. Инвестиционный совет и ранее решал сложные вопросы. Например, именно в таком медиативном ключе мы работали по проекту «Смак». Там было несколько серьезнейших вопросов — в момент, когда осуществлялось основное строительство здания.

Таким образом, в Свердловской области активно внедряется инструментарий Регионального инвестиционного стандарта под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Мы не будем останавливаться на достигнутом, продолжим искать резервы для сокращения сроков и количества процедур в рамках инвестиционного цикла.

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