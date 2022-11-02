Расчистить лоджию и сэкономить: в новом центре Екатеринбурга запустили необычную акцию

До конца года при покупке машиноместа в ЖК 4YOU можно получить кладовую бесплатно*. Жилая экосистема возводится в развивающемся районе нового Автовокзала. Первые секции сдадут в начале 2023 г.

Компания «Атлас Девелопмент» запустила акцию для жителей нового центра Екатеринбурга. До конца декабря 2022 г. при покупке места в паркинге жилой экосистемы 4YOU застройщик дарит кладовую.

Кладовые или локеры в жилой экосистеме 4YOU — это один из способов не превращать лоджии в место, где обычно хранятся зимние санки, коробка с ёлкой, сноуборды и велосипеды, которым не нашлось места в квартире. Локеры находятся на цокольном этаже и позволят сберечь сезонные вещи от воздействия солнца и непогоды, — рассказали в компании.

Для участия в акции необходимо обратиться в отдел продаж, выбрать машиноместо и подобрать кладовую из числа предложенных вариантов. Специалисты отдела продаж расскажут, какие именно локеры участвуют в акции.

Фактически клиент оформляет два ДДУ. При покупке машиноместа он получает скидку в размере стоимости кладовой. Кладовая приобретается за полную цену отдельно.

Жилая экосистема 4YOU возводится в границах ул. Онежская и пер. Столярный. ЖК находится недалеко от станции метро «Ботаническая» и стоящегося общественного центра «Золотой», куда в перспективе перенесут Южный Автовокзал. Этот жилой район называют новым центром Екатеринбурга.

В экосистеме 4YOU — четыре дома переменной этажности. Проектом предусмотрен приватный двор на стилобате и пешеходные галереи на первых этажах, связывающие три дома — там откроются магазины, кафе, салоны красоты. Секции 1,2 и 4 застройщик планирует сдать в I кв. 2023 г.

* все условия акции уточняйте в отделе продаж

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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