В Екатеринбурге формируется «новый центр» города. Как он будет развиваться?

«Это неудивительно, город расширяется». Представители отрасли рассказали о том, как и почему микрорайоны Юг-Центр и Ботанический становятся все более привлекательными для покупки жилья.

В Екатеринбурге планомерно преображаются территории к югу от исторического центра города. Строительство жилья ведется не только в микрорайоне Юг-Центр вблизи Южного автовокзала, о развитии которого много говорят последние годы, но и в Ботаническом микрорайоне. Все чаще можно услышать, что на этих территориях формируется «новый центр» Екатеринбурга, а сами жилые районы становятся особенно привлекательными для жизни.

Развитием планировочного района Юг-Центр в Екатеринбурге занялись еще в нулевые. На месте частного сектора стали появляться современные жилые кварталы. За редевелопмент взялись сразу несколько крупных компаний — «Атомстройкомплекс», «Малышева 73», «Формула строительства», «Атлас Девелопмент». Параллельно органы власти улучшали транспортную инфраструктуру. Например, пять лет назад провели реконструкцию ул. Московской.

Сейчас активное строительство жилья на этой улице продолжается. В частности, здесь «Атлас Девелопмент» возводит собственную жилую экосистему «Парк Столиц». Как отметила коммерческий директор компании Анастасия Стройкова, одним из решающих факторов при выборе площадки стало то, что она находится в так называемом «первом поясе» — прицентральном районе:

Мы стремимся вдохнуть новую жизнь в уже привычные всем места. Ни для кого не секрет, что люди выбирают новое жилье в том же районе, где они проживали. Особенно, если их окружение устраивает, а жилищные условия хочется улучшить, к примеру с появлением ребенка. И в то же время такие локации привлекают к переезду из более отдаленных микрорайонов города.

Еще один проект компании — ЖК 4YOU — возводится недалеко от станции метро «Ботаническая». Как и «Парк Столиц», проект наполнен экосистемностью решений. Как и в других домах «Атлас Девелопмент», в числе прочего здесь будут авторское лобби с зоной ожидания, колясочная, сервисный лифт, системы вентиляции и доочистки холодной и горячей воды.

В этом же микрорайоне появляются и другие проекты. Например, постепенно начинает обретать современный вид промзона в районе Ботанического сада.

Наш город является одним из привлекательных в плане инвестиций и проживания на Урале, поэтому неудивительно, что он расширяется. И уже привычный для нас центр становится больше «историческим», как, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Параллельно с этим вся территория к югу Екатеринбурга становится «новым центром», — отметила Анастасия Стройкова, объяснив, что само это понятие подразумевает под собой многообразную зону, которая соответствует культурным и бытовым потребностям населения

По ее словам, формирование нового «центра города» происходит благодаря нескольким факторам. Во-первых, этому способствует наличие на его территории крупных транспортных артерий и метро — это позволяет быстро добраться оттуда до любой точки города. Во-вторых — удобные развязки до аэропорта «Кольцово» и до исторического центра. В-третьих — наличие богатой и развитой инфраструктурной сети коммерческих и социальных объектов. Кроме этого значительно повышает привлекательность жилого кластера соседство с зелеными зонами.

В администрации Екатеринбурга соглашаются: в планировочных районах Юг-Центра и Ботанический действительно хорошо развита комфортная городская среда. Здесь достаточное количество объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, есть озелененные территории общего пользования, станции метро.

Кроме того, в настоящий момент на территории микрорайона Ботанический строится крупный общественный центр «Золотой», который также будет выполнять функцию транспортно-пересадочного узла. Он будет новым местом притяжения, общественным пространством, а также позволит организовать новые рабочие места. Учитывая существующую инфраструктуру и уже реализуемые проекты, в том числе по строительству жилья, существуют определенные градостроительные перспективы по развитию этих микрорайонов, — резюмировал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.

Развитием инфраструктуры в микрорайонах занимаются и сами застройщики. По словам Анастасии Стройковой, это естественная потребность при текущих темпах строительства:

Мы как девелопер на своем уровне создаем комфортные условия для жизни резидентов и их гостей, а также жителей района. В проектах «Атлас Девелопмент» предусмотрена не только коммерческая инфраструктура — магазины здорового питания, супермаркеты, барбершопы, кофейни и рестораны, но и социальная — секции дошкольного образования, развивающие секции и частные детские сады. Стоит отдельно отметить, что в жилой экосистеме «Парк Столиц» мы совместно с городом возведем муниципальный детский сад на 150 мест.

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