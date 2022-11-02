Продуктовая корзина Екатеринбурга одна из самых дорогих в стране

Необходимый минимум продуктов в Екатеринбурге стоит почти 4000 руб., дороже еда обходится только жителям Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Уфы.

Исследовательский холдинг «Ромир» сообщает, что средняя стоимость продовольственной корзины в России составляет 3823 руб. Екатеринбург в рейтинге стоимости продуктов на шестом месте, корзина в городе достигает почти 4000 руб. — 3959 руб.

При составлении рейтинга эксперты изучили цены на 32 товарные группы: хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товары повседневного спроса.

Дороже всего покупка продуктовой корзины среди «магазинов у дома» обходится во «Вкусвилле» (5103 руб.), дешевле всего покупать продукты в «Пятерочке» (3315 руб.). Среди супер- и гипермаркетов самым дорогим назван Spar (4095 рублей), самые дешевые — «Магнит Гипермаркет» (3716 рублей).

Директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская пояснила:

Цена — это ключевой фактор выбора магазина для покупателя. Но важно, чтобы минимальная продовольственная корзина закрывала базовые потребности человека. Поэтому наряду с ценами покупателю очень важен ассортимент, который предлагает торговая сеть.

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