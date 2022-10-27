Инфляция во всем мире на многолетних максимумах. Какую цену за это придется заплатить?

«Чем выше инфляция, тем быстрее цены могут меняться. На фоне инфляции часто происходили катастрофы и катаклизмы, политические изменения». Чем грозит глобальное замедление экономики.

Грозит ли миру рецессия и возможно ли ее избежать? Почему инфляция сейчас находится на максимальных уровнях за несколько десятилетий и что ждет мир дальше? Рассуждает профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий:

— Национальное бюро экономических исследований США (NBER) дает широкое определение рецессии. Под ней они понимают значительное падение экономической активности, которое затрагивает всю экономику и длится более чем несколько месяцев. Если посмотреть на рецессии, которые NBER зафиксировало в прошлом, чаще всего получается, что падение экономики было в течение двух кварталов. Однако так происходит не всегда.

NBER смотрит и на другие критерии: показатели рынка труда, индикаторы экономической активности — например, промышленное производство, показатели, близкие к ВВП, но немного от него отличающиеся, — например, валовый внутренний доход. Эти альтернативные внутренние показатели сейчас дают другую картину по сравнению с ВВП. Если в первые два квартала в США было падение ВВП на 1,6% и 0,6% соответственно, то валовый внутренний доход даже немного вырос. И, соответственно, четкого указания на рецессию пока нет.

Какие факторы сейчас говорят в пользу рецессии в развитых странах? Во-первых, проблемы на стороне предложения. Энергетический кризис сейчас затрагивает многие развитые страны. Довольно резкое ужесточение денежно-кредитной политики в США, Европе и других странах.

Но есть и критерии, которые указывают, что экономические изменения пока не превратились в рецессию. Рынок труда в США остается довольно сильным, занятость растет, безработица увеличилась совсем незначительно. То есть движение в сторону замедления есть, но говорить, что экономика точно упадет в рецессию, пока преждевременно.

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«Этот выстрел был не «по Воронежу», а по главнейшим для страны территориям, кующим деньги»

Почему инфляция в мире растет ускоренными темпами

Инфляция растет с прошлого года, после того как закончился пик пандемии и экономика начала быстро восстанавливаться.

Инфляции сильно поспособствовала фискальная и монетарная поддержка экономики со стороны развитых стран. Восстановительный рост экономики привел к увеличению спроса, и это сильно давит на цены.

С другой стороны, большую роль сыграли факторы со стороны предложения: проблемы в цепочках поставок, логистики, транспортировки, очереди кораблей в портах, нехватка работников — все это негативно сказывалось на росте цен.

Есть и факторы, связанные с энергетическим кризисом: то, что произошло в этом году, еще сильнее увеличило цены на сырье и инфляция достигла исторически высоких уровней с 70-х годов прошлого века. В США инфляция снизилась до 8,3%, в Еврозоне она в районе 9,1%, высока и в Великобритании. Во многих развитых странах показатели близки к двузначным.

Тенденции разнонаправленные: в США с июля падают цен на бензин, энергоносители, это значительно сокращает темпы роста цен. С другой стороны, базовая инфляция немного выросла. Сейчас за счет ужесточения денежно-кредитной политики она будет снижаться, но для этого потребуется какое-то время, денежная политика не действует мгновенно. Скорее всего, в ближайшие кварталы начнется снижение инфляции. Об этом говорят и оценки финансовых рынков, и инфляционные ожидания.

В Евросоюзе ситуация сложнее в силу того, что энергетический кризис гораздо серьезнее. Цены на газ, бензин, электричество растут, и это еще сильнее подпитывает инфляцию. Тем не менее, ужесточение денежной политики в ближайшее время будет продолжаться и со временем приведет к снижению инфляции.

Что касается прогноза по ставкам, то в США есть такой инструмент — фьючерсы на ставку по федеральным резервным фондам. Он позволяет оценивать вероятность повышения ставки на какой-то период времени. Согласно таким прогнозам, сейчас ставка в США составляет 3,75 процентных пунктов и до конца года она, скорее всего, повысится до 4,5-4,75 п.п. Может, будет небольшое повышение в начале следующего года, а потом рынки прогнозируют замедление.

Стагфляцию можно определять по-разному. Либо высокая инфляция и падение экономики, либо растущая инфляция и падение экономики. В 80-е годы одновременно происходило и падение выпуска, и рост инфляции. Затем за счет действий Пола Уолкера, тогдашнего главы ФРС, инфляция начала снижаться, и это привело к кризису. Сейчас ситуация близка скорее не к 70-м, а к началу 80-х: за счет жесткой денежной политики инфляция постепенно начинает снижаться. Это может вызвать рецессию.

С другой стороны, сейчас ситуация в банковской и финансовой сфере в развитых странах более устойчива, чем в 2008 г. Системных проблем не наблюдается и, скорее всего, если наступит рецессия, она не вызовет таких серьезных трудностей.

Почему инфляция в развитых странах была низкой 20 лет

Замедление инфляции, начиная с 90-х, было во многом связано с удачным стечением обстоятельств: глобализация, технологичность, отсутствие серьезных энергетических шоков, изменение парадигмы денежной политики и переход на информационное таргетирование. Макроэкономические шоки снизились, и это привело к тому, что в течение двух десятилетий инфляция и волатильность темпов роста ВВП оставалась низкой. Все поменялось во время 2008 г., но инфляция оставалась довольно низкой.

Сейчас нам не повезло с шоками со стороны предложения, логистическими проблемами, ростом цен на нефть, газ и продовольствие.

Почему повышение спроса после кризиса пандемии привело к проблемам со стороны предложения? Можно привести пример локомотива, который внезапно остановили, и за это небольшое время шестеренки, которые двигали локомотив, немного заржавели. Потом его начали резко пускать в движение, в топку бросили много денег, но шестеренки теперь уже не такие хорошие, как до кризиса. Локомотив растет, но одновременно его механизмы начинают сильно греться. Понятно, что за счет снижения вброса денег в топку можно по крайней мере замедлить движение локомотива и снизить давление на его механизмы.

Факторы предложения, торговли, технологий влияют на условия, в которых функционирует экономика, в том числе и на инфляцию. Но она растет быстро именно в последние полтора года.

«Развитые страны столкнулись с тем, что политические проблемы выходят на первый план, а экономические следуют за ними»

Мир непредсказуем. Довольно сложно предвидеть все возможные события. Важны правила, которые бы дисциплинировали инфляционные ожидания. Если бы центральные банки сейчас не повышали процентные ставки, это бы отвязало инфляционные ожидания и сильно усугубило ситуацию. Они тоже не могут предвидеть все и вся и действуют в ситуации неопределенности.

Инфляционные ожидания подпитывают инфляцию через множество механизмов. Если вы ожидаете, что инфляция будет расти, вы будете настойчивее требовать повышения зарплаты. Работодатели чаще будут готовы их повышать.

Предприятия будут быстрее повышать цены, если ожидают, что их конкуренты будут иметь возможность делать это в будущем. Все это создает механизм раскручивания инфляционной спирали. Соответственно, если инфляционные ожидания не заякорены, гораздо легче подпитывать инфляцию со стороны издержек. Если вы знаете, что инфляционные ожидания сдерживаются за счет определенного механизма, то вам будет гораздо легче снизить инфляцию до приемлемого для экономики уровня.

Чем выше инфляция, тем быстрее цены могут меняться. Есть понятие жестких цен: когда цены низкие, их жесткость довольно высока. Цены на товары и услуги могут оставаться неизменными длительное время. При повышении уровня инфляции фирмам гораздо легче быстрее менять цены. Это в какой-то мере способствует раскачиванию инфляции, но это лишь один из механизмов того, как высокая инфляция влияет на экономику.

Чем высокая инфляция опасна для правительств

Наверно, можно сказать, что мир стал каким-то другим. Но я бы поостерегся говорить, что мы перешли в какой-то новый режим инфляции. Денежная политика за счет монетарных мер легко может снизить инфляцию до нулевого или отрицательного уровня. Но это происходит за счет повышения процентных ставок — и насколько сильно нужно их повышать? Реальное окружение, в котором принимаются такие решения, в последние годы поменялось. Энергетический кризис, падение производительности, изменение демографии влияют на проведение денежной политики.

Когда Центробанк какой-то страны повышает ставку, он смотрит все-таки на инфляцию в своей собственной стране, а не других странах. Например, если Центральный банк США повышает процентную ставку, это влияет на курс доллара, может подпитывать инфляцию в Евросоюзе и Японии. Многие центральные банки других стран, особенно развивающихся, часто вынуждены повышать ставки, чтобы избежать еще более высокого роста инфляции.

По сути, у них не остается выбора. И в этом случае происходит усиление эффекта на глобальную экономику, торговлю, взаимодействие.

Многие развитые страны координируют свои решения, вопрос — насколько эффективно. Тем не менее, небольшое повышение во многих странах будет лучше, чем сильное повышение в одной стране и неповышение в другой. Важно, чтобы все действовали сообща, чтобы это не вызывало проблемы на валютных рынках и в торговле. Но это не связывающая координация.

На фоне инфляции часто происходили катастрофы и катаклизмы, политические изменения. Примеров множество: чаще это касается гиперинфляции, когда она растет темпами более 50% в месяц и выше. В той же Римской империи в III веке нашей эры снижение доли серебра в динариях привело к тому, что инфляция в течение этого века выросла в тысячу раз. Это было фоном кардинальных изменений в Римской империи, которые в конце концов привели к ее распаду. Тогда солдатские императоры пытались поддерживать свои армии, и порча монеты была одним из источников такой поддержки. Но это негативно влияло на других граждан и саму экономику Римской империи и в какой-то мере способствовало постепенному ее развалу.

Гиперинфляция в Веймарской республике в конечном итоге привела к приходу Гитлера. В Венесуэле нынешняя гиперинфляция продолжается до сих пор.

В США есть «индекс несчастья», который формируется из двух компонентов: безработицы и темпов роста инфляции. Он хорошо отражает ситуацию в экономике. Есть закономерность: если повышение наблюдается в течение четырех лет, то, скорее всего, нынешний президент или его партия проиграют на следующих выборах.

Материал подготовлен на основе эпизода подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Филипп Стеркин.