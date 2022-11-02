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У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева

У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
Иллюстрация: DK.RU

У города есть только 100 млн руб., это 20% от требуемой для выкупа домов и квартир суммы. Проблему попытаются решить за счет областного бюджета в 2023 г.

#ГОРОД#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

На работы по расширению и продлению ул. Татищева в Екатеринбурге нашли 100 млн руб. Работы не начнутся, пока не будет ясно, откуда взять еще 400 млн руб., пишет 66.RU. Для расширения улицы на ВИЗ, напомним, нужно снести 12 зданий, расселить несколько десятков квартир.

Глава города Алексей Орлов ранее заявлял, что рассчитывает «до конца года увидеть серьезные результаты» по изъятию земельных участков и переговорам с собственниками жилья. Сейчас в администрации заявляют, что возможность финансирования учтут при планировании бюджета Свердловской области «в последующие периоды».

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин внес изменение в постановление об изъятии земельных участков для строительства улицы Татищева на участке от ул. Красноуральской до ул. Викулова. В обновленном списке нет одной квартиры дома по адресу ул. Заводская, 15а, корп. 5. Сейчас этого дома нет в перечне недвижимого имущества, которое будут изымать, но земельный участок под ним все равно потребуется для стройки. Также в обновленном документе изменена площадь одной из квартир на ул. Заводской, 15а, корп. 7.

Напомним, согласно Генплану, ул. Татищева должна стать полноценным продолжением пр. Ленина. Планы по ее расширению появились в 2021 г., но для этого нужно снести несколько домов, в том числе многоквартирных, на выплаты владельцам этого жилья у администрации Екатеринбурга денег нет. Речь идет примерно о 500 млн руб.

Выкуп квартир в домах, которые попадают под изъятие для муниципальных нужд, будет осуществляться после получения необходимого финансирования. Финансирование мероприятий обеспечено не в полном объеме и составляет 100 млн рублей. Возможность финансирования мероприятий в полном объеме будет учтена при планировании бюджета Свердловской области в последующие периоды. Снос домов на улицах Заводской и Татищева планируется начать после завершения мероприятий по расселению указанных домов, — описали ситуацию 66.RU в пресс-службе горадминистрации.

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Автор: Александра Клименко
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