«Молзаводы берут сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает наши затраты»

«Если мы останемся без трактористов — посевная и уборочная кампании будут под вопросом». Глава Союза КФХ Свердловской области — о мобилизации, санкциях и отношениях с переработчиками.

В Свердловской области завершилась уборочная кампания. По официальным данным, в этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых и кормовых культур, объем собранного картофеля и овощей «борщевого набора» сопоставим с прошлогодними показателями. Как отметили в министерстве АПК и потребительского рынка области, фермеры вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона — это касается не только выращивания овощей, но также производства молока и мяса.

Всего в регионе работает около 700 фермерских хозяйств. В числе крупнейших — Крестьянское хозяйство Аникьева А.В. в Полевском со стадом в 470 фуражных коров и пашней в 1,5 тыс. га. Руководит хозяйством Андрей Аникьев, который 18 лет назад принял «эстафету» от своих родителей. Сейчас он также возглавляет Союз КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области.

DK.RU расспросил Андрея Аникьева, с какими вызовами сталкиваются уральские фермеры и в каких мерах поддержки сейчас нуждаются.

Лето 2022 г. выдалось засушливым, но, по официальным данным, с урожаем в этом году больших проблем нет. А как оценивают итоги уборочной кампании в фермерских хозяйствах?

— На самом деле у всех все по-разному. У фермерских хозяйств разная специализация и разное географическое положение. В каких-то районах летом были дожди, поэтому урожай повыше. Где-то дождей не было.

В целом урожай зерновых действительно выше, чем в прошлом году. Урожай картофеля — похуже. По кормовым культурам результат не очень положительный: многие надеялись на второй укос, но этого не случилось. То есть корма заготовлены, но не в том количестве и не того качества. Сейчас на уровне профильного министерства обсуждается эта проблема и возможные пути решения. Вероятно, корма придется докупать.

Для многих отраслей экономики серьезной проблемой в этом году стали санкции. Повлияли ли они на работу фермеров? Пришлось ли вам корректировать свои планы?

— Конечно, санкции повлияли. В хозяйствах используют сельхозтехнику зарубежного производства. В России запчасти к ней не производят. А поставки из-за рубежа стали идти с перебоями. Стоимость тех запчастей, которые доступны для нас на рынке, выросла примерно на 20%.

Если говорить о нашем фермерском хозяйстве, то на фоне неопределенной экономической ситуации пришлось отложить планы по дальнейшему развитию. Мы планировали увеличить поголовье с 470 до 700 фуражных коров. Для развития хозяйства нужна качественная сельхозтехника. А будет ли она дальше поставляться в Россию — непонятно.

Еще одним вызовом для экономики стала частичная мобилизация. Удалось ли фермерским хозяйствам получить брони для своих сотрудников?

— Благодаря поддержке профильного министерства главы крестьянско-фермерских хозяйств не попали в число мобилизованных. Но сотрудники некоторых хозяйств действительно получили повестки. Для нас это серьезная проблема. В нашей сфере и без того наблюдается дефицит кадров.

Если фермерское хозяйство остается, например, без тракториста — большой вопрос, сможет ли оно выйти в поле весной. А значит, посевная и уборочная кампании следующего года под вопросом. Какой урожай мы соберем, если будет некому сеять?

Сейчас пробуем решить эту проблему и заместить выбывших специалистов студентами, которые учатся на профильных направлениях. Пока не знаю, насколько себя оправдает эта замена. Конечно, хотелось бы, чтобы все заработало.

Последние месяцы в регионе активно обсуждают продовольственную безопасность. Весной директор Талицкого молокозавода заявил, что в Свердловской области 20%-ный дефицит молока, и одна из причин в том, что фермеры продают молоко переработчикам из других регионов. Почему наметилась такая тенденция?

— Это обычный рыночный процесс. Молокозаводы стараются купить сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает затраты фермеров и обеспечивает им маржу. Понятно, что сельзохтоваропроизводители несут свою продукцию туда, где цена для них привлекательнее. И если в соседнем регионе фермер заработает больше, он будет отдавать молоко туда.

В прошлом году многие фермеры столкнулись с тем, что заводы не платили им по два месяца. Все выживали как могли, а в ответ на свои вопросы слышали только: «Потерпите». Некоторые коллеги из-за этого оказались в очень непростой ситуации, поэтому пошли искать других покупателей.

Эта ситуация должна заставить переработчиков молока в Свердловской области задуматься. Мы со своей стороны готовы сотрудничать, но на адекватных условиях.

Может ли эту ситуацию как-то урегулировать повышение молочной субсидии в регионе?

— Субсидия выдается на производство молока, а не на компенсацию недополученных доходов. Если мы ее получаем — это не значит, что мы должны работать в минус. Но размер субсидии действительно существенно не менялся последние 10 лет. И если в соседних регионах фермерам выплачивают по 6-7 руб. за 1 кг, то у нас — около 4 руб.

Еще одна тема, которая обсуждается последнее время, — то, что необходимо увеличить обеспеченность Свердловской области говяжьим мясом. По последним данным, регион обеспечивает себя им на 60%. Что нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель?

— Фермеры тоже заинтересованы в том, чтобы увеличивать объемы производимой говядины. Эта работа уже запущена. Существуют гранты, программы поддержки, они сегодня востребованы. Но чтобы нарастить производство, нужно отрегулировать сбыт.

Сейчас все продают продукцию по-разному. Если у фермера небольшое поголовье, он может продать мясо на рынке. Те, у кого по 150-200 голов, уже ведут стадо на специализированные бойни. Каналы сбыта налажены. Вопрос не в этом. Я часто общаюсь с фермерами на эту тему, они мне говорят: «У меня есть определенное количество мяса, я готов продать, но цены нет».

А вообще мне кажется правильным в этой ситуации субсидировать молочное скотоводство. Тогда будет и молоко, и мясо.

Есть мнение, что фермерам выгоднее заниматься молочным скотоводством, чем выращивать мясные породы КРС, потому что молоко — это быстрые деньги.

— В этом есть своя логика, потому что молоко востребовано в регионе. Но и мясо тоже востребовано. Нужно просто уметь его правильно предложить.

В каких мерах поддержки сегодня нуждается отрасль?

— В первую очередь, как я уже сказал, необходимо увеличивать субсидии на молоко. Во-вторых, тем, кто выращивает зерно и овощи, необходимы стимулирующие погектарные субсидии, чтобы они могли компенсировать часть своих издержек.

Кстати, зерновики в этом году оказались в особенно непростой ситуации. Цена на зерно по сравнению с прошлым годом упала в два раза, а стоимость удобрений осталась такой же. И это несмотря на то, что Россия ввела ограничение на экспорт удобрений, чтобы защитить местных производителей сельхозпродукции в условиях роста мировых цен.

Сейчас многие задумываются, как быть дальше. Траты на производство в последнее время действительно сильно растут. Дорожают электроэнергия, ГСМ — на него в зимний период цена растет на 20%. А если издержки будут расти, все это будет сказываться на конечном потребителе.

Летом на Авито довольно часто выставлялись объявления о продаже фермерских хозяйств. Корректно ли делать вывод, что предприниматели на фоне сложной экономической ситуации стали уходить из сферы АПК?

— Тренда на закрытие фермерских хозяйств в области нет. Да и количество объявлений у нас меньше, чем в Курганской и Челябинской областях.

Каждый такой случай нужно рассматривать в частном порядке. Кто-то решается продать хозяйство из-за переезда. Кто-то не может продолжать им заниматься из-за того, что достиг преклонного возраста, а передать свое дело некому.

Наоборот, я вижу, что в агрокомплекс приходит много новичков. У каждого из них — своя мотивация. Кто-то хочет работать с землей, кому-то нравится работать с животными. Кто-то переезжает из города на село или устает от прежней работы и решает сменить сферу деятельности.

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