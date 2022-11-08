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«Молзаводы берут сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает наши затраты»

«Молзаводы берут сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает наши затраты»
Иллюстрация: Сайт КХ Аникьева А.В.

«Если мы останемся без трактористов — посевная и уборочная кампании будут под вопросом». Глава Союза КФХ Свердловской области — о мобилизации, санкциях и отношениях с переработчиками.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#ПРОДОВОЛЬСТВИЕ#МНЕНИЯ

В Свердловской области завершилась уборочная кампания. По официальным данным, в этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых и кормовых культур, объем собранного картофеля и овощей «борщевого набора» сопоставим с прошлогодними показателями. Как отметили в министерстве АПК и потребительского рынка области, фермеры вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона — это касается не только выращивания овощей, но также производства молока и мяса.

«Молзаводы берут сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает наши затраты» 1Всего в регионе работает около 700 фермерских хозяйств. В числе крупнейших — Крестьянское хозяйство Аникьева А.В. в Полевском со стадом в 470 фуражных коров и пашней в 1,5 тыс. га. Руководит хозяйством Андрей Аникьев, который 18 лет назад принял «эстафету» от своих родителей. Сейчас он также возглавляет Союз КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области.

DK.RU расспросил Андрея Аникьева, с какими вызовами сталкиваются уральские фермеры и в каких мерах поддержки сейчас нуждаются.

Лето 2022 г. выдалось засушливым, но, по официальным данным, с урожаем в этом году больших проблем нет. А как оценивают итоги уборочной кампании в фермерских хозяйствах?

— На самом деле у всех все по-разному. У фермерских хозяйств разная специализация и разное географическое положение. В каких-то районах летом были дожди, поэтому урожай повыше. Где-то дождей не было.

В целом урожай зерновых действительно выше, чем в прошлом году. Урожай картофеля — похуже. По кормовым культурам результат не очень положительный: многие надеялись на второй укос, но этого не случилось. То есть корма заготовлены, но не в том количестве и не того качества. Сейчас на уровне профильного министерства обсуждается эта проблема и возможные пути решения. Вероятно, корма придется докупать.

Для многих отраслей экономики серьезной проблемой в этом году стали санкции. Повлияли ли они на работу фермеров? Пришлось ли вам корректировать свои планы?

— Конечно, санкции повлияли. В хозяйствах используют сельхозтехнику зарубежного производства. В России запчасти к ней не производят. А поставки из-за рубежа стали идти с перебоями. Стоимость тех запчастей, которые доступны для нас на рынке, выросла примерно на 20%. 

Если говорить о нашем фермерском хозяйстве, то на фоне неопределенной экономической ситуации пришлось отложить планы по дальнейшему развитию. Мы планировали увеличить поголовье с 470 до 700 фуражных коров. Для развития хозяйства нужна качественная сельхозтехника. А будет ли она дальше поставляться в Россию — непонятно.

Еще одним вызовом для экономики стала частичная мобилизация. Удалось ли фермерским хозяйствам получить брони для своих сотрудников?

— Благодаря поддержке профильного министерства главы крестьянско-фермерских хозяйств не попали в число мобилизованных. Но сотрудники некоторых хозяйств действительно получили повестки. Для нас это серьезная проблема. В нашей сфере и без того наблюдается дефицит кадров.

Если фермерское хозяйство остается, например, без тракториста — большой вопрос, сможет ли оно выйти в поле весной. А значит, посевная и уборочная кампании следующего года под вопросом. Какой урожай мы соберем, если будет некому сеять?

Сейчас пробуем решить эту проблему и заместить выбывших специалистов студентами, которые учатся на профильных направлениях. Пока не знаю, насколько себя оправдает эта замена. Конечно, хотелось бы, чтобы все заработало.

Последние месяцы в регионе активно обсуждают продовольственную безопасность. Весной директор Талицкого молокозавода заявил, что в Свердловской области 20%-ный дефицит молока, и одна из причин в том, что фермеры продают молоко переработчикам из других регионов. Почему наметилась такая тенденция?

— Это обычный рыночный процесс. Молокозаводы стараются купить сырье по выгодной для себя цене. Но не всегда она покрывает затраты фермеров и обеспечивает им маржу. Понятно, что сельзохтоваропроизводители несут свою продукцию туда, где цена для них привлекательнее. И если в соседнем регионе фермер заработает больше, он будет отдавать молоко туда.

В прошлом году многие фермеры столкнулись с тем, что заводы не платили им по два месяца. Все выживали как могли, а в ответ на свои вопросы слышали только: «Потерпите». Некоторые коллеги из-за этого оказались в очень непростой ситуации, поэтому пошли искать других покупателей.

Эта ситуация должна заставить переработчиков молока в Свердловской области задуматься. Мы со своей стороны готовы сотрудничать, но на адекватных условиях.

Может ли эту ситуацию как-то урегулировать повышение молочной субсидии в регионе?

— Субсидия выдается на производство молока, а не на компенсацию недополученных доходов. Если мы ее получаем — это не значит, что мы должны работать в минус. Но размер субсидии действительно существенно не менялся последние 10 лет. И если в соседних регионах фермерам выплачивают по 6-7 руб. за 1 кг, то у нас — около 4 руб.

Еще одна тема, которая обсуждается последнее время, — то, что необходимо увеличить обеспеченность Свердловской области говяжьим мясом. По последним данным, регион обеспечивает себя им на 60%. Что нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель?

— Фермеры тоже заинтересованы в том, чтобы увеличивать объемы производимой говядины. Эта работа уже запущена. Существуют гранты, программы поддержки, они сегодня востребованы. Но чтобы нарастить производство, нужно отрегулировать сбыт.

Сейчас все продают продукцию по-разному. Если у фермера небольшое поголовье, он может продать мясо на рынке. Те, у кого по 150-200 голов, уже ведут стадо на специализированные бойни. Каналы сбыта налажены. Вопрос не в этом. Я часто общаюсь с фермерами на эту тему, они мне говорят: «У меня есть определенное количество мяса, я готов продать, но цены нет».

А вообще мне кажется правильным в этой ситуации субсидировать молочное скотоводство. Тогда будет и молоко, и мясо.

Есть мнение, что фермерам выгоднее заниматься молочным скотоводством, чем выращивать мясные породы КРС, потому что молоко — это быстрые деньги.

— В этом есть своя логика, потому что молоко востребовано в регионе. Но и мясо тоже востребовано. Нужно просто уметь его правильно предложить.

В каких мерах поддержки сегодня нуждается отрасль?

— В первую очередь, как я уже сказал, необходимо увеличивать субсидии на молоко. Во-вторых, тем, кто выращивает зерно и овощи, необходимы стимулирующие погектарные субсидии, чтобы они могли компенсировать часть своих издержек.

Кстати, зерновики в этом году оказались в особенно непростой ситуации. Цена на зерно по сравнению с прошлым годом упала в два раза, а стоимость удобрений осталась такой же. И это несмотря на то, что Россия ввела ограничение на экспорт удобрений, чтобы защитить местных производителей сельхозпродукции в условиях роста мировых цен.

Сейчас многие задумываются, как быть дальше. Траты на производство в последнее время действительно сильно растут. Дорожают электроэнергия, ГСМ — на него в зимний период цена растет на 20%. А если издержки будут расти, все это будет сказываться на конечном потребителе.

Летом на Авито довольно часто выставлялись объявления о продаже фермерских хозяйств. Корректно ли делать вывод, что предприниматели на фоне сложной экономической ситуации стали уходить из сферы АПК?

— Тренда на закрытие фермерских хозяйств в области нет. Да и количество объявлений у нас меньше, чем в Курганской и Челябинской областях.

Каждый такой случай нужно рассматривать в частном порядке. Кто-то решается продать хозяйство из-за переезда. Кто-то не может продолжать им заниматься из-за того, что достиг преклонного возраста, а передать свое дело некому.

Наоборот, я вижу, что в агрокомплекс приходит много новичков. У каждого из них — своя мотивация. Кто-то хочет работать с землей, кому-то нравится работать с животными. Кто-то переезжает из города на село или устает от прежней работы и решает сменить сферу деятельности.

Читайте также на DK.RU: Без борща не останемся? Как ситуация в мире отразилась на рынке продовольствия региона

Автор: Елизавета Порошина
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