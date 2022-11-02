Строить четырехполосную трассу в Свердловской области будет тюменская компания

В 2025 г. должны быть возведены объезды Богдановича и Белоярского, которые сейчас регулярно стоят в пробках из-за потока машин. На трассе будет шесть развязок и 11 разворотных петель.

ФКУ «Уралаправтодор» заключило контракт на строительство обходов Богдановича и Белоярского на участке км 35 –км 104 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург–Тюмень в Свердловской области.

Зарегистрированная в Тюмени компания проведет работы на 72 км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км.

На объекте появится шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Четырехполосная трасса с разделенными транспортными потоками в объезд населенных пунктов, в которых сейчас из-за транзитных машин скапливаются серьезные пробки, появится к 2025 г.

Напомним, автодорога Екатеринбург – Тюмень в будущем должна стать продолжением федеральной трассы Казань – Екатеринбург. Эту трассу, напомним, строят с 2020 г., первые ее участки должны были открыться уже в этом году. В новую федеральную трассу включат участки федеральной автодороги Пермь – Екатеринбург, и автодорогу Пермь – Уфа, которую планируется передать в федеральную собственность. Протяженность отрезка в Свердловской области должна составить 43 км. Часть трассы Дюртюли – Ачит «Автодор» оценивал в 260,6 млрд руб. DK.RU ранее писал подробнее о проводимых работах.

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