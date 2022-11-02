Энергетический кризис: 11 российских энергоблоков отложили модернизацию

Генерирующие компании изменили сроки завершения работ на 11 проектах, проблемы возникают с основным и вспомогательным оборудованием, а также с комплектующими, которые не производят в России.

Российские генерирующие компании задерживают график фактического ввода в эксплуатацию энергоблоков на 2022 г., сообщает Lenta.ru. В общей сложности речь идет о 14 обновленных энергоблоках суммарной мощностью 2,74 гигаватта. Восемь объектов мощностью 2,2 гигаватта уже введены в эксплуатацию, но шесть из них запущены в начале года, до начала СВО. С момента ужесточения санкционного противостояния удалось довести до финальной стадии только два энергоблока, сообщают в ведомстве.

В общей сложности задержки фиксируются на шести энергоблоках совокупной мощностью 575 мгвт. Например, отставание на восемь месяцев наблюдается на проекте модернизации энергоблока на Ново-Салаватской ТЭЦ на 105 мегаватт от «Газпром энергохолдинг» и девятого блока Пермской ТЭЦ-9 от «Иркутскэнерго».

С задержкой поставок комплектующих компания «Т Плюс» также задерживает модернизацию десятого блока Пермской ТЭЦ-9, но уверяет, что справится до конца года. Сроки ввода в эксплуатацию блока Киришской ГРЭС и энергоблока Иркутской ТЭЦ-6 перенесены на январь 2023 г. Кроме того, генерирующие компании изменили сроки завершения работ на 11 проектах, где планировался ввод в эксплуатацию в 2023-2027 гг.

Сложности возникают с основным и вспомогательным оборудованием, а также с комплектующими, которые пока не производят российские компании, рассказали в «Совете производителей энергии». Кроме того, сроки сдвигаются из-за значительного роста затрат на металл, строительные материалы, аренду техники, услуги подрядных организаций и многое другое.

Как рассказывал DK.RU, в июле уже сообщалось о проблемах с модернизацией семи энергоблоков, стоимость работ на которых оценивалась в 37,5 млрд руб.